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Встановили декількох причетних до крадіжки крісел-мішків із «Луцької Венеції»

Встановили декількох причетних до крадіжки крісел-мішків із «Луцької Венеції»
У Луцьку встановили частину причетних осіб до крадіжки крісел-мішків із центрального парку.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

Директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська розповіла про хід реалізації програми «Безпечне місто». Так, у першому півріччі проклали оптоволокно під землею у центральному парку та встановили камери, що вже функціонують. Це 80 камер, що включають оглядові, камери для розпізнавання облич та роботизовані камери.

Окрім того, камери охоплюють дорогу від зоопарку до Старого ринку, розв’язки, що ведуть на Паркову, Кривий Вал та Градний узвіз. Також відеоспостереження працює у 55-му мікрорайоні Луцька. На сьогодні триває підготовка проєкту щодо встановлення камер на в’їздах та виїздах з міста.

«Заплановано докласти оптоволокно на вулицях Володимирська, частині Чернишевського, Ковельської, Львівської. Закрити в їзди та виїзди камерами, щоби краще реалізувати програму «Безпечне місто». Працюємо над тим, щоби створити ситуаційний центр, де інформацію будуть моніторити диспетчери та передавати її», - сказала Сиротинська.

Після того, як камери запрацювали у парку, виявили факт крадіжки речі в одного з суб’єктів господарювання матеріальні цінності. За цим фактом порушили кримінальну справу. За словами директора департаменту муніципальної варти, частину причетних уже встановили, вони є неповнолітніми.


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Теги: крадіжка, кафе, центральний парк
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