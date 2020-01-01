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У Луцьку можуть встановити нові тарифи на тепло і гарячу воду

У Луцьку можуть встановити нові тарифи на тепло і гарячу воду
У Луцьку в новому опалювальному сезоні хочуть встановити нові тарифи на теплопостачання та гарячу воду.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Олександр Бабич розповів, що підприємство розробило нові двоставкові тарифи на постання теплової енергії та гарячої води, однак їх, згідно з законодавством, не можуть встановити до моменту обрання населенням моделі нових договірних відносин.

«Тарифи планують застосувати з початком опалювального сезону. Нові тарифи будуть на 27 % меншими. У них врахували вартість природного газу, вартість розподілу, розподілу електроенергії та зростання зарплати. Ці тарифи є економічно обґрунтованими», - каже Бабич.

Він додав, що двоставкові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, плату за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.

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Теги: тарифи на тепло, гаряча вода, Луцьк
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