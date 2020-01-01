У Луцьку можуть встановити нові тарифи на тепло і гарячу воду
Сьогодні, 11:50
У Луцьку в новому опалювальному сезоні хочуть встановити нові тарифи на теплопостачання та гарячу воду.
Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Олександр Бабич розповів, що підприємство розробило нові двоставкові тарифи на постання теплової енергії та гарячої води, однак їх, згідно з законодавством, не можуть встановити до моменту обрання населенням моделі нових договірних відносин.
«Тарифи планують застосувати з початком опалювального сезону. Нові тарифи будуть на 27 % меншими. У них врахували вартість природного газу, вартість розподілу, розподілу електроенергії та зростання зарплати. Ці тарифи є економічно обґрунтованими», - каже Бабич.
Він додав, що двоставкові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, плату за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.
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Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
Заступник директора ДКП «Луцьктепло» Олександр Бабич розповів, що підприємство розробило нові двоставкові тарифи на постання теплової енергії та гарячої води, однак їх, згідно з законодавством, не можуть встановити до моменту обрання населенням моделі нових договірних відносин.
«Тарифи планують застосувати з початком опалювального сезону. Нові тарифи будуть на 27 % меншими. У них врахували вартість природного газу, вартість розподілу, розподілу електроенергії та зростання зарплати. Ці тарифи є економічно обґрунтованими», - каже Бабич.
Він додав, що двоставкові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, плату за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.
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