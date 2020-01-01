У Луцьку можуть встановити нові тарифи на тепло і гарячу воду

У Луцьку в новому опалювальному сезоні хочуть встановити нові тарифи на теплопостачання та гарячу воду.Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.Заступник директора ДКП «Луцьктепло»розповів, що підприємство розробило нові двоставкові тарифи на постання теплової енергії та гарячої води, однак їх, згідно з законодавством, не можуть встановити до моменту обрання населенням моделі нових договірних відносин.«Тарифи планують застосувати з початком опалювального сезону. Нові тарифи будуть на 27 % меншими. У них врахували вартість природного газу, вартість розподілу, розподілу електроенергії та зростання зарплати. Ці тарифи є економічно обґрунтованими», - каже Бабич.Він додав, що двоставкові тарифи міститимуть постійну і змінну частини. Зокрема, плату за виробництво однієї гігакалорії лучани платитимуть впродовж року, змінна частина – вартість спожитої гігакалорії.