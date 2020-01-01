Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька
Сьогодні, 14:05
У Луцьку не купували маски для працівників дитсадків за бюджетні кошти. Там засоби індивідуального захисту шили самостійно.
Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
«Як на мене, відсутність маски – особиста культура працівника. Ми ж як йдемо в магазини чи аптеки, не просимо, щоб нам там видали там маску», - сказала начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.
За її словами, у ДНЗ працівникам шили комплекти багаторазових масок. У Держпродспоживслужби зауважень стосовно роботи дитсадків у період пандемії не було.
«Якщо нам виділять ще кошти, то ми з великим задоволенням і для ДНЗ придбаємо достатню кількість масок. Це дуже великі кошти. Ми не отримали жодного документа, який би у порядку не рекомендаційному, а наказовому пояснював роботу дошкільних закладів освіти, що стосується масок», - наголосила Лещенко.
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Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.
«Як на мене, відсутність маски – особиста культура працівника. Ми ж як йдемо в магазини чи аптеки, не просимо, щоб нам там видали там маску», - сказала начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.
За її словами, у ДНЗ працівникам шили комплекти багаторазових масок. У Держпродспоживслужби зауважень стосовно роботи дитсадків у період пандемії не було.
«Якщо нам виділять ще кошти, то ми з великим задоволенням і для ДНЗ придбаємо достатню кількість масок. Це дуже великі кошти. Ми не отримали жодного документа, який би у порядку не рекомендаційному, а наказовому пояснював роботу дошкільних закладів освіти, що стосується масок», - наголосила Лещенко.
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