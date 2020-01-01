вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька

Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька
У Луцьку не купували маски для працівників дитсадків за бюджетні кошти. Там засоби індивідуального захисту шили самостійно.

Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.

«Як на мене, відсутність маски – особиста культура працівника. Ми ж як йдемо в магазини чи аптеки, не просимо, щоб нам там видали там маску», - сказала начальниця управління освіти Зіновія Лещенко.

За її словами, у ДНЗ працівникам шили комплекти багаторазових масок. У Держпродспоживслужби зауважень стосовно роботи дитсадків у період пандемії не було.

«Якщо нам виділять ще кошти, то ми з великим задоволенням і для ДНЗ придбаємо достатню кількість масок. Це дуже великі кошти. Ми не отримали жодного документа, який би у порядку не рекомендаційному, а наказовому пояснював роботу дошкільних закладів освіти, що стосується масок», - наголосила Лещенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадки, вихователі, маски, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Національний банк виводить з обігу 25 копійок
Сьогодні, 14:45
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Сьогодні, 14:12
Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька
Сьогодні, 14:05
Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту
Сьогодні, 13:34
Жінка з Волині загубилася в лісі й застрягла там у болоті
Сьогодні, 13:32
Схожі новини
Запрацювали луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус Запрацювали луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус
13 липень, 16:55
В дитсадку у Луцьку шитимуть багаторазові маски для своїх працівників В дитсадку у Луцьку шитимуть багаторазові маски для своїх працівників
06 червень, 14:15
Відкривають луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус Відкривають луцькі дитсадки, працівники яких перехворіли на коронавірус
10 липень, 15:11
Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу Працівники луцьких дитсадків №36 і 37 вже вилікувалися від коронавірусу
03 липень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві затримали посадовця «Укртрансбезпеки», який вимагав з волинського підприємця 9000 доларів хабара
Сьогодні, 15:09
 0
Національний банк виводить з обігу 25 копійок
Сьогодні, 14:45
 0
У Луцьку вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні
Сьогодні, 14:12
 0
Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька
Сьогодні, 14:05
 0
Вбивство через ревнощі на Волині: підозрюваного взяли під варту
Сьогодні, 13:34
 0
Медіа
відео
1/8