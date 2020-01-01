Відсутність маски – особиста культура працівника дитсадка, – головна освітянка Луцька

У Луцьку не купували маски для працівників дитсадків за бюджетні кошти. Там засоби індивідуального захисту шили самостійно.Про це йшлося у середу, 2 вересня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.«Як на мене, відсутність маски – особиста культура працівника. Ми ж як йдемо в магазини чи аптеки, не просимо, щоб нам там видали там маску», - сказала начальниця управління освітиЗа її словами, у ДНЗ працівникам шили комплекти багаторазових масок. У Держпродспоживслужби зауважень стосовно роботи дитсадків у період пандемії не було.«Якщо нам виділять ще кошти, то ми з великим задоволенням і для ДНЗ придбаємо достатню кількість масок. Це дуже великі кошти. Ми не отримали жодного документа, який би у порядку не рекомендаційному, а наказовому пояснював роботу дошкільних закладів освіти, що стосується масок», - наголосила Лещенко.