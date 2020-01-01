На підприємствах Волині цьогоріч загинуло 11 працівників
Сьогодні, 15:10
На підприємствах Волинської області протягом 8 місяців цього року смертельні травми отримало 11 працівників, коли за аналогічний період минулого року – 14.
Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.
Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка, пояснив, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
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Про це інформує управління Держпраці у Волинській області.
Завідувач сектору розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Управління Держпраці у Волинській області Ярослав Головка, пояснив, що травми несумісні з життям працівники отримали через невиконання вимог інструкцій з охорони праці, незастосування засобів індивідуального захисту, порушення технологічного процесу, невиконання посадових обов’язків, а також особисту необережність потерпілих.
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