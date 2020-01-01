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Хлопця могли викрасти: на Львівщині зник уродженець Волині

Хлопця могли викрасти: на Львівщині зник уродженець Волині
На Львівщині розшукують безвісти зниклого Кузьміна Рувіма Віталійович, який народився 6 грудня 1998 року народження. Хлопець зник увечері 1 вересня у місті Сколе.

Про це повідомляє поліція Сколівського району на фейсбук.

21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.

1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання та до сих пір місце знаходження його не відоме.

Як повідомляють на сайті поліції Львівської області, хлопець пішов винести сміття з дому та не повернувся. Зі слів родичів, його могли викрасти.

Був одягнений: біла футболка з синьою вставкою на грудях, з ліва емблема у вигляді підкови, шорти джинсові темно-сині, взуття «в‘єтнамки». З собою мав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi.
Прикмети: носить акуратну бороду, середнього зросту (близько 160-165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся темне коротке.

Інформацію про місце знаходження безвісти зниклого просять повідомляти за номерами телефонів: 102, 098-00-13-770 або звертатись за за адресою:Львівська область м.Сколе вул. І.Франка 3, індекс 82600.

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Теги: зникнення, Сколе, Торчин, розшук
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