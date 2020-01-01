Хлопця могли викрасти: на Львівщині зник уродженець Волині

Кузьміна Рувіма Віталійович, який народився 6 грудня 1998 року народження. Хлопець зник увечері 1 вересня у місті Сколе.



Про це повідомляє поліція Сколівського району на фейсбук.



21-річний хлопець є уродженцем селища Торчин Луцького району. Наразі проживає у місті Сколе, одружений.



1 вересня приблизно о 20:38 год. вийшов за місцем проживання та до сих пір місце знаходження його не відоме.



Як повідомляють на сайті



Був одягнений: біла футболка з синьою вставкою на грудях, з ліва емблема у вигляді підкови, шорти джинсові темно-сині, взуття «в‘єтнамки». З собою мав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi.

Прикмети: носить акуратну бороду, середнього зросту (близько 160-165 сантиметрів, худорлявої тілобудови, волосся темне коротке.



Інформацію про місце знаходження безвісти зниклого просять повідомляти за номерами телефонів: 102, 098-00-13-770 або звертатись за за адресою:Львівська область м.Сколе вул. І.Франка 3, індекс 82600.



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