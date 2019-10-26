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У Луцьку призовників просять прийти до військкомату

У Луцьку призовників просять прийти до військкомату
Невдовзі в Україні розпочнеться осінній призов громадян на військову службу. Осіння призовна кампанія триватиме з 1 жовтня до 31 грудня 2020 року. Відтак, призовників з Луцька просять прибути у Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.

Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, мають прибути на призовну дільницю за адресою: м. Луцьк, вул. Стефаника, 3а у встановлений час з документами, що зазначені в повістці.

Громадяни, які не отримали особистих повісток, для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути у Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат до 10 жовтня 2020 року, та мати при собі документи, які посвідчують особу.


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Теги: призов, армія, ЗСУ, військкомат
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