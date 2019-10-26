У Луцьку призовників просять прийти до військкомату





Про це йдеться на сайті



Призову на строкову військову службу (виклику на призовні комісії) підлягають громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку.



Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, мають прибути на призовну дільницю за адресою: м. Луцьк, вул. Стефаника, 3а у встановлений час з документами, що зазначені в повістці.



Громадяни, які не отримали особистих повісток, для призову на строкову військову службу, зобов’язані прибути у Луцький об’єднаний міський військовий комісаріат до 10 жовтня 2020 року, та мати при собі документи, які посвідчують особу.





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