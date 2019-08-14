Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу

Оперативники Луцького прикордонного загону та їх колеги з Житомира попередили спробу контрабанди сигарет з України до Польщі.Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.«На гарячому» на залізничній станції «Здолбунів», що у Рівненській області, вранці 4 вересня оперативній групі вдалося затримати чотирьох мешканців Любомльського району Волинської області, які намагалися «довантажити» сигаретами один з напіввагонів потягу, який слідував до Польщі.Чоловіки хотіли приховати під вантажем сипучої речовини чотири пакунки сигарет розміру «super-slim». А задля збільшення шансів на позитивний результат своєї оборудки, вони запакували сигарети в пакунки невеликої товщини. Такі собі «super-slim» пакунки, у яких спритники приховали майже 2000 пачок сигарет.Сигарети, попередня вартість оцінки яких становить близько 50 000 гривень, передадуть співробітникам Волинської митниці. Відносно затриманих осіб внесли відомості до ЄРДР за ч.1. ст. 199 КК України. Подальші заходи триватимуть в рамках кримінального провадження.