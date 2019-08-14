вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу

Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу
Оперативники Луцького прикордонного загону та їх колеги з Житомира попередили спробу контрабанди сигарет з України до Польщі.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

«На гарячому» на залізничній станції «Здолбунів», що у Рівненській області, вранці 4 вересня оперативній групі вдалося затримати чотирьох мешканців Любомльського району Волинської області, які намагалися «довантажити» сигаретами один з напіввагонів потягу, який слідував до Польщі.

Чоловіки хотіли приховати під вантажем сипучої речовини чотири пакунки сигарет розміру «super-slim». А задля збільшення шансів на позитивний результат своєї оборудки, вони запакували сигарети в пакунки невеликої товщини. Такі собі «super-slim» пакунки, у яких спритники приховали майже 2000 пачок сигарет.

Сигарети, попередня вартість оцінки яких становить близько 50 000 гривень, передадуть співробітникам Волинської митниці. Відносно затриманих осіб внесли відомості до ЄРДР за ч.1. ст. 199 КК України. Подальші заходи триватимуть в рамках кримінального провадження.
Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу
Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сигарети, контрабанда, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Школа і коронавірус: пояснили, як на Волині відбуватиметься навчання з 1 вересня
Мерія ледь не спалахнула, а в тролейбуса з’їхали «роги»: як над Луцьком вперше піднімали синьо-жовтий стяг
Луцьк святкуватиме День міста два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 14:16
Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу
Сьогодні, 13:58
Нові сквери, оновлення парку 900-річчя, тролейбуси і автобуси MAN – замість маршруток: які зміни чекають на Луцьк
Сьогодні, 13:50
Ще три країни відкрили в’їзд для українців
Сьогодні, 13:41
На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки На Волині неподалік залізничної колії знайшли контрабандні цигарки
02 березень, 11:54
Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО Прикордонники Луцького загону не допустили перевезення контрабанди до Польщі. ФОТО
14 серпень, 2019, 12:28
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
26 липень, 2019, 11:11
На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів На Волині прикордонники зі стрільбою зупинили контрабандистів
17 липень, 2019, 14:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Ковелі вітали підприємців з професійним святом. ФОТО
Сьогодні, 14:16
 0
Волиняни намагалися «довантажити» контрабандним куривом потяг, що прямував у Польщу
Сьогодні, 13:58
 0
Нові сквери, оновлення парку 900-річчя, тролейбуси і автобуси MAN – замість маршруток: які зміни чекають на Луцьк
Сьогодні, 13:50
 0
Ще три країни відкрили в’їзд для українців
Сьогодні, 13:41
 0
На викрадені гроші купив старенький ВАЗ: у Луцькому районі впіймали неповнолітнього злодія
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8