Фіскала з Волині викрили на постійних хабарах від підприємців: тривають обшуки

Поліцейські Волині викрили у хабарництві ревізора-інспектора Державної фіскальної служби області. За 800 доларів США він «закривав очі» на порушення підприємців під час реалізації тютюнових виробів та алкогольних напоїв.Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.Інформують, що правопорушник на постійній основі отримував неправомірну вигоду у 800 доларів США за невтручання в здійснення підприємницької діяльності під час роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями. У разі необхідності ревізор-інспектор не вказував факти виявлених правопорушень у матеріалах перевірок.У п’ятницю, 4 вересня, фігуранта затримали одразу після одержання 800 доларів неправомірної вигоди. В рамках слідчих дій тривають обшуки за місцями проживання та роботи ревізора.Вирішують питання про його затримання в рамках статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України та подальшого повідомлення підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.