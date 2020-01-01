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Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО

Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку «Очікування Vs Реальність», де розповіли про реальні історії людей, які стали жертвами торгівлі людьми або ж рабства.

Відкриття виставки відбулося у п’ятницю, 4 вересня, на перетині вулиць Лесі Українки та Кривий Вал.

Організатори зізнаються, що облаштували її спеціально навпроти візового центру, аби дати людям можливість ще раз зважити всі «за» і «проти» свого рішення емігрувати за кордон у пошуках кращого життя.

«Ми не маємо на мені переконати людей не їхати, лише просимо їх були обачними і перевіряти потенційних роботодавців. Зробити це можна, зателефонувавши на гарячу лінію 527», – відразу зауважує організаторка виставки Ніна Пархом’юк.

Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО


На фотостендах знайшли відображення історії постраждалих українців, які в пошуках кращого життя приймали пропозиції, подекуди, ненадійних роботодавців і потрапляли до небезпечних ситуацій.

«Люди повинні розуміти, як можна сподіватися на краще, але потрапити у неприємні історії. На кожному зі стендів – історія окремої людини, їх тут 10. Це реальні історії людей про те, на що вони очікували і про реальність, яку отримали», – розповідає заступниця директора департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод.

Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО


Щорічно, говорячи про проблему торгівлі людьми, згадують про три найважливіші дати: 30 липня – всесвітній День боротьби із торгівлею людьми, 18 жовтня – європейський День з протидії торгівлі людьми і 2 грудня – День боротьби проти рабства. Міжнародні організації завжди намагаються акцентувати на проблему, влаштовуючи заходи та акції, приурочені цим датам, аби вкотре попередити людей про те, що може трапитися із ними за кордоном.

Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО


Виставка розпочала свою роботу із Києва, мандрувала у Рівному, Львові, Івано-Франківську і приїхала до Луцька, де пробуде до 9 вересня і знову вирушить великими містами України. Загалом запланували 18 зупинок.

Ніна Пархом’юк каже, що стаття 149 кримінального Кодексу України за торгівлю людьми передбачає покарання від 8 до 15 років, зауважує, що такий же термін дають і за вбивство.

«Що ми хочемо сказати цією виставкою? Здавалося б, торгівля людьми – таке ефемерне явище, що нас не торкається. Але якщо ліпше подумати, то торгівля людьми і рабство – це не лише насильницьке утримування, це й експлуатація людини з метою наживи», – розповідає організаторка заходу.

Станом на 1 вересня 2020 року на Волині встановили 46 осіб постраждалих від торгівлі людьми.

Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО
Про наркотики, жебракування і побиття: у Луцьку людей знайомлять із реальними історіями жертв рабства. ФОТО

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Теги: рабство, Луцьк, виставка, історії, торгівля людьми
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