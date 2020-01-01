Волинський спортсмен з інвалідністю помер під час змагань в Херсоні

активіст, спортсмен, чудова людина Микола Стасюк з Рожища. Чоловік мав інвалідність II групи.



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Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало недобре і він помер.



Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.



Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші.



"Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.



Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття близьким Миколи Стасюка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 вересня, у Херсоні помер. Чоловік мав інвалідність II групи.Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало недобре і він помер.Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші."Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.висловлює щире співчуття близьким Миколи Стасюка.

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