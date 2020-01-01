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Волинський спортсмен з інвалідністю помер під час змагань в Херсоні

Волинський спортсмен з інвалідністю помер під час змагань в Херсоні
Сьогодні, 4 вересня, у Херсоні помер активіст, спортсмен, чудова людина Микола Стасюк з Рожища. Чоловік мав інвалідність II групи.

Про це повідомляють на сайті Рожищенської міської ради.

Як відомо, Микола Стасюк брав участь у змаганнях в Херсоні. Під час яких йому стало недобре і він помер.

Нагадаємо, Микола Стасюк – учасник та призер чемпіонатів України з легкої атлетики для людей з інвалідністю. Дружина Миколи Олена кілька років тому отримала серйозну травму і теж має інвалідність першої групи.

Спортсмен змушений був тяжко працювати, зокрема підсобним робітником на будівництві, аби заробити гроші.

"Ношу відра з цементом на п’ятий поверх, хоча для мене це доволі важко, бо від хвороби у мене покручені руки. За ті кошти, що дає держава, можна прожити максимум тиждень, їх не вистачає ні на продукти, ні на ліки для дружини. Тому наша родина обростає кредитами", – ділився Микола.

Родині Стасюків неодноразово допомагали та підтримували небайдужі люди.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття близьким Миколи Стасюка.

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Теги: Рожище, спорстмен з інвалідністю
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