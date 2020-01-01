Лучанин MONATIK презентував свою першу продюсерську роботу. ВІДЕО
Сьогодні, 08:36
Уродженець Луцька Дмитро Монатик показав громадськості свою першу продюсерську роботу - мюзікл "Ритм".
Про це співак написав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Мюзикл - це давня мрія, адже тут є все, що я так люблю: музика, танці, ритм, гумор, стиль, яскраві локації і безмежно талановиті артисти. Мені б дуже хотілося, щоб люди, які подивляться цей мюзикл відволіклися від щоденних проблем і сірих думок в голові, згадали про те, що є місце для радості, свята і танцю", - написав новоспечений продюсер.
До зйомок мюзиклу долучилися Віра Брежнєва, «Время и Стекло», THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарик Корогодский, Влад Яма, Євген Кот.
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Про це співак написав на своїй сторінці в інстаграмі.
"Мюзикл - це давня мрія, адже тут є все, що я так люблю: музика, танці, ритм, гумор, стиль, яскраві локації і безмежно талановиті артисти. Мені б дуже хотілося, щоб люди, які подивляться цей мюзикл відволіклися від щоденних проблем і сірих думок в голові, згадали про те, що є місце для радості, свята і танцю", - написав новоспечений продюсер.
До зйомок мюзиклу долучилися Віра Брежнєва, «Время и Стекло», THE HARDKISS, Alyona Alyona, KADNAY, TAYANNA, Michelle Andrade, Lida Lee, DANTES, Гарик Корогодский, Влад Яма, Євген Кот.
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