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Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів

Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Повідомили, де на Волині стягнули найбільше аліментів на утримання дітей.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Усього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи. Так, з початку цього року, станом на 26 серпня, найкращі результати показали державні виконавці відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 7 681 711 грн аліментів на утримання 1 057 дітей.

2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 6 273 016 грн аліментів на утримання 2 767.

3. Другого відділу ДВС м.Луцька, які стягнули 5 888 928 грн аліментів на утримання 1 435 дітей.

Всього ж з початку 2020 року органи державної виконавчої служби Волині стягнули 54 710 615 грн аліментів.

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Теги: діти, аліменти
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