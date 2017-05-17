Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Сьогодні, 19:41
Повідомили, де на Волині стягнули найбільше аліментів на утримання дітей.
Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Усього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи. Так, з початку цього року, станом на 26 серпня, найкращі результати показали державні виконавці відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 7 681 711 грн аліментів на утримання 1 057 дітей.
2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 6 273 016 грн аліментів на утримання 2 767.
3. Другого відділу ДВС м.Луцька, які стягнули 5 888 928 грн аліментів на утримання 1 435 дітей.
Всього ж з початку 2020 року органи державної виконавчої служби Волині стягнули 54 710 615 грн аліментів.
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Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Усього на Волині є 19 відділів державної виконавчої служби, які показують хороші результати своєї роботи. Так, з початку цього року, станом на 26 серпня, найкращі результати показали державні виконавці відділів ДВС:
1. Ковельського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 7 681 711 грн аліментів на утримання 1 057 дітей.
2. Володимир-Волинського міськрайонного відділу ДВС, які стягнули 6 273 016 грн аліментів на утримання 2 767.
3. Другого відділу ДВС м.Луцька, які стягнули 5 888 928 грн аліментів на утримання 1 435 дітей.
Всього ж з початку 2020 року органи державної виконавчої служби Волині стягнули 54 710 615 грн аліментів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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