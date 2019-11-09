Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер





Про це Інформаційному агентству Ігор Дородних.



Нагадаємо,



10-річний хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дитини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Помер 10-річний хлопчик, якого на переході на Дубнівській збив автомобіль.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботиНагадаємо, аварія трапилася приблизно о 13:30 5 вересня . Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.10-річний хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.висловлює щирі співчуття рідним дитини.

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