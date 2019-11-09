Хлопчик, якого авто збило на переході в Луцьку, помер
Сьогодні, 15:18
Помер 10-річний хлопчик, якого на переході на Дубнівській збив автомобіль.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, аварія трапилася приблизно о 13:30 5 вересня. Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.
10-річний хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дитини.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив заступник генерального директора КП «Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання» з хірургічної роботи Ігор Дородних.
Нагадаємо, аварія трапилася приблизно о 13:30 5 вересня. Як повідомили у патрульній поліції Волині, за попередньою інформацією, двоє хлопців 10 і 13 років переходили дорогу на переході. Маршрутка, яка рухалася крайньою правою смугою, пропустила пішоходів, натомість автомобіль ГАЗ, що їхав лівою смугою, не зупинився.
10-річний хлопчик отримав множинні травми. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Коли його доставили в лікарню, у нього вже було відсутнє серцебиття.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним дитини.
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Коментарі 2
Старий базар швиденько розігнали. А світлофора біля школи немає коли зробити.
На Володимирській та ж історія, та ж трагедія. Водії, блін, безголові. Якщо маршрутка зупинилась на переході, значить там хтось іде
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