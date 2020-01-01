Їхали на виклик про домашнє насильство: поліція вилучила у волинянина зброю
Сьогодні, 12:23
Учора, 6 вересня, поліцейські Ратнівщини отримали повідомлення про домашнє насильство у селищі Заболоття.
Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Прибувши за викликом, співробітники групи реагування патрульної поліції виявили за місцем проживання 50-річного волинянина незареєстровану рушницю «ТОЗ-63» та банку з порохом.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, рушницю та порох вилучили. Їх направили на дослідження.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про вчинення домашнього насильства.
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Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.
Прибувши за викликом, співробітники групи реагування патрульної поліції виявили за місцем проживання 50-річного волинянина незареєстровану рушницю «ТОЗ-63» та банку з порохом.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, рушницю та порох вилучили. Їх направили на дослідження.
На правопорушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про вчинення домашнього насильства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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