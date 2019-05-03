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У Києві невідомі побили та пограбували DZIDZIO

У Києві невідомі побили та пограбували DZIDZIO
Уночі у неділю, 6 вересня, у Києві невідомі напали на популярного співака Михайла Хому, відомого за сценічним псевдо DZIDZIO.

Інцидент трапився неподалік офісу артиста на вул. Стрілецькій у центрі Києва, пише Zaxid.net.

Відомо, що нападники розпилили артистові в обличчя сльозогінний газ та обікрали.

У поліції Києва розповіли, що подія трапилася вночі 6 вересня на вул. Стрілецькій у Шевченківському районі Києва. Нападники відібрали у виконавця деякі особисті речі, зокрема, мобільний телефон. Також співаку завдали тілесні ушкодження, які попередньо в поліції кваліфікують як легкі.

Усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст 185 (крадіжка) ККУ.

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Теги: пограбування, Київ, DZIDZIO
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