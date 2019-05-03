У Києві невідомі побили та пограбували DZIDZIO

Михайла Хому, відомого за сценічним псевдо DZIDZIO.



Інцидент трапився неподалік офісу артиста на вул. Стрілецькій у центрі Києва,



Відомо, що нападники розпилили артистові в обличчя сльозогінний газ та обікрали.



У поліції Києва розповіли, що подія трапилася вночі 6 вересня на вул. Стрілецькій у Шевченківському районі Києва. Нападники відібрали у виконавця деякі особисті речі, зокрема, мобільний телефон. Також співаку завдали тілесні ушкодження, які попередньо в поліції кваліфікують як легкі.



Усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст 185 (крадіжка) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уночі у неділю, 6 вересня, у Києві невідомі напали на популярного співака, відомого за сценічним псевдо DZIDZIO.Інцидент трапився неподалік офісу артиста на вул. Стрілецькій у центрі Києва, пише Zaxid.net.Відомо, що нападники розпилили артистові в обличчя сльозогінний газ та обікрали.У поліції Києва розповіли, що подія трапилася вночі 6 вересня на вул. Стрілецькій у Шевченківському районі Києва. Нападники відібрали у виконавця деякі особисті речі, зокрема, мобільний телефон. Також співаку завдали тілесні ушкодження, які попередньо в поліції кваліфікують як легкі.Усі деталі інциденту встановлюють правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч.1 ст 185 (крадіжка) ККУ.

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