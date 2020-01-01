«Летів» майже 200 км: постраждалі в моторошній аварії в Струмівці розповіли про ДТП





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Нагадаємо, 6 вересня біля 21 години на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» в селі Струмівка у бус, який віз людей із відспівування, на великій швидкості врізався легковик.



На місці автопригоди досі добре видно довжелезний гальмівний шлях. Водій буса почав зупинятися, аби висадити одного із пасажирів і в цю мить ззаду в нього врізався легковик.



«Я почув удар такої сили, що мене витягували між сидіннями. З переду закинуло назад в сидіння», - каже водій мікроавтобуса Микола Лукінчук.



Він зазначає, що нічне жахіття і досі стоїть у нього перед очима. Загинула однокласниця його дружини - Віра. Чоловік розповідає, того вечора вони поверталися з похорону іншого однокласника. ДТП сталася у населеному пункті, де допустима швидкість 50 км.



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За словами чоловіка, водій легковика не їхав, а летів. «Не менше як двісті, не менше. Хай 180, я вважаю. Коли гальмівний шлях 95 метрів і експерти зафіксували удар 130 км, то скільки може бути?» - каже водій.



Нині у лікарні, крім пана Миколи – ще двоє жінок. Його дружина та однокласниця Аня. «У трьох госпіталізованих пацієнтів стан середньої важкості, одна пацієнтка знаходиться ще поки в палаті інтенсивної терапії, відділення анестезіології», - розповідає заступник директора Луцької міської лікарні Андрій Смольянінов.



Водія легковика затримали. Відомо, що йому 22 і він був тверезим. Чоловік не постраждав, а от двоє його родичів, діти 11 та 15 років, які перебували з ним в автівці, травмувалися.



«В обох струс головного мозку легкого ступеня, в другого хлопчика - перелом кінцівки», - додає завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Волинської обласної дитячої лікарні Мирослава Набухотна.



У поліції за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Водію авто загрожує до восьми років позбавлення волі. «Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинила смерть потерпілого, слідчі з’ясовують усі обставини трагедії», - каже інспектор сектору комунікацій ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Плазовський.



59-річну жінку, яка загинула в ДТП, ховатимуть завтра.

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