На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО

На проспекті Президента Грушевського у Луцьку стався конфлікт між чоловіком та працівниками патрульної поліції, які намагалися його затримати після правопорушення.Про цеt повідомили очевидці події.Свідки події інформують, що чоловік, що був з велосипедом, проявив неадекватну поведінку у бік патрульних, а ті, намагаючись його затримати, «заламали» правопорушника. У результаті інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Чоловік на місці події скаржився, що довго не приїжджає «швидка». Одна з патрульних надавала домедичну допомогу, перетиснувши рану, щоб запобігти крововтраті. На пішохідному переході, на якому сидів чоловік та поруч з ким лежав його велосипед, утворилася калюжа з крові. Рух автомобілів вулицею Привокзальною, на перехресті з якою відбувалися події, перекрили.На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, згодом – слідчо-оперативна група.У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що, за попередньою інформацією, патрульні їхали на виклик. Чоловік, що був з велосипедом, зірвав державний номерний знак з їхнього службового автомобіля. Згодом під час затримання чоловік головою вдарився у автомобіль.