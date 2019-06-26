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На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО

На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
На проспекті Президента Грушевського у Луцьку стався конфлікт між чоловіком та працівниками патрульної поліції, які намагалися його затримати після правопорушення.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Свідки події інформують, що чоловік, що був з велосипедом, проявив неадекватну поведінку у бік патрульних, а ті, намагаючись його затримати, «заламали» правопорушника. У результаті інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Чоловік на місці події скаржився, що довго не приїжджає «швидка». Одна з патрульних надавала домедичну допомогу, перетиснувши рану, щоб запобігти крововтраті. На пішохідному переході, на якому сидів чоловік та поруч з ким лежав його велосипед, утворилася калюжа з крові. Рух автомобілів вулицею Привокзальною, на перехресті з якою відбувалися події, перекрили.

На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, згодом – слідчо-оперативна група.

У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що, за попередньою інформацією, патрульні їхали на виклик. Чоловік, що був з велосипедом, зірвав державний номерний знак з їхнього службового автомобіля. Згодом під час затримання чоловік головою вдарився у автомобіль.

На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО

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Теги: Луцьк, поліція, залізничний вокзал
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Коментарі 3
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журналюгі прокляті навіщо брешете????я там був,його побила міліція
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Так , це правда його побили патрульні . Жах
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опирався працівникам поліції,тому і отримав по рогах.
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