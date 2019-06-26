На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
Сьогодні, 19:28
На проспекті Президента Грушевського у Луцьку стався конфлікт між чоловіком та працівниками патрульної поліції, які намагалися його затримати після правопорушення.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Свідки події інформують, що чоловік, що був з велосипедом, проявив неадекватну поведінку у бік патрульних, а ті, намагаючись його затримати, «заламали» правопорушника. У результаті інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Чоловік на місці події скаржився, що довго не приїжджає «швидка». Одна з патрульних надавала домедичну допомогу, перетиснувши рану, щоб запобігти крововтраті. На пішохідному переході, на якому сидів чоловік та поруч з ким лежав його велосипед, утворилася калюжа з крові. Рух автомобілів вулицею Привокзальною, на перехресті з якою відбувалися події, перекрили.
На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, згодом – слідчо-оперативна група.
У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що, за попередньою інформацією, патрульні їхали на виклик. Чоловік, що був з велосипедом, зірвав державний номерний знак з їхнього службового автомобіля. Згодом під час затримання чоловік головою вдарився у автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Свідки події інформують, що чоловік, що був з велосипедом, проявив неадекватну поведінку у бік патрульних, а ті, намагаючись його затримати, «заламали» правопорушника. У результаті інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Чоловік на місці події скаржився, що довго не приїжджає «швидка». Одна з патрульних надавала домедичну допомогу, перетиснувши рану, щоб запобігти крововтраті. На пішохідному переході, на якому сидів чоловік та поруч з ким лежав його велосипед, утворилася калюжа з крові. Рух автомобілів вулицею Привокзальною, на перехресті з якою відбувалися події, перекрили.
На місце події приїхали декілька екіпажів поліції, згодом – слідчо-оперативна група.
У пресслужбі патрульної поліції розповіли, що, за попередньою інформацією, патрульні їхали на виклик. Чоловік, що був з велосипедом, зірвав державний номерний знак з їхнього службового автомобіля. Згодом під час затримання чоловік головою вдарився у автомобіль.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
журналюгі прокляті навіщо брешете????я там був,його побила міліція
Так , це правда його побили патрульні . Жах
опирався працівникам поліції,тому і отримав по рогах.
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 вересня
Сьогодні, 20:00
На Грушевського у Луцьку чоловік влаштував конфлікт з поліцією: його забрала «швидка». ФОТО
Сьогодні, 19:28
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 вересня
Сьогодні, 19:00