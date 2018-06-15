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Крадене продавав за зниженими цінами: на Волині затримали серійного злодія

Крадене продавав за зниженими цінами: на Волині затримали серійного злодія
39-річного жителя м. Нововолинськ працівники поліції обґрунтовано підозрюють у вчиненні ряду крадіжок із помешкань та торгових закладів міста.

Про це повідомляють у Володимир-Волинському відділені поліції.

Правоохоронці проведеними оперативно-розшуковими та слідчими діями встановили, що зловмисник проникав до приміщень шляхом пошкодження та зриву навісних замків. Здобиччю злодія стали продукти харчування та велосипеди, викрадені із магазинів, підсобних приміщень та гаражів потерпілих.

Викрадене чоловік реалізовував в м. Нововолинськ за заниженими цінами, а виручені гроші витрачав на спиртне.

Затримали правопорушника «на гарячому» в приміщенні магазину, коли той намагався викрасти спиртне.

Слідчим відділенням жителю сусіднього міста оголосили про підозру у вчиненні крадіжок за ст. 185 ч. 3 Кримінального кодексу України. Правопорушнику обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном від трьох до шести років.

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Теги: Володимир, злодій, поліція
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