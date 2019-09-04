У Кропивницькому директорка школи написала заяву до поліції на учнів, які врятували кошеня





Про це йдеться в сюжеті



Кошенятко застрягло у старому сараї на території школи. Кішка десь поділася, і кошеня жалібно нявчало кілька днів. Дев'ятикласники просили персонал і вчителів відкрити сарай. Але дорослі не схотіли, кажуть школярі. Тоді підлітки взялися рятувати котика самостійно.



"Ми з моєю подругою вирішили залізти на дах, там просто був знятий шифер, і подивитися, що все-таки є кошенятко і де воно там. Потім хлопчик Данило вибив залізну дошку", — розповідає учениця 9-го класу Валерія Глуханчук.



На місце одразу прибіг охоронець, потім приїхала директорка, яка викликала поліцію. Перед натовпом свідків педагоги голосно виховували підлітків. Це обурило батьків.



"Є номери телефонів батьків, не влаштовуйте отой весь цирк. Моя дитина стояла у натовпі зі сльозами на очах і пояснювала, що вона нічого не ламала, нічого поганого зробити не хотіла", — зазначає мати учениці Олена Глуханчук.



"Я запропонувала, щоб мій чоловік прийшов у неділю вранці і зробив усе. Сказали: "Не треба". Ми намагалися знайти якийсь компроміс", — говорить мама дев'ятикласника Світлана Бойченко.



Директорка школи написала заяву до поліції. Вимагає покарати дітей за пошкодження шкільного майна. Але, зізнається, мета в неї дещо інша.



"Щоб діти бачили, що є поліція, що шкодити не можна", — говорить Марія Михайлова, директорка комунального закладу "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького".



У поліції твердять — заяву директора розглядають.



"Там сума має бути на пошкодження майна. Зараз матеріали зареєстрували до ЕОР, проведемо перевірку. Опитаємо всіх учасників, а потім ухвалимо рішення", — зазначає слідчий відділу поліції Кропивницького Сергій Вовкогон.



Між тим, до правоохоронців вже звернулися і батьки учнів, бо певні, що під час публічного покарання педагоги порушили права їхніх дітей, і школярі отримали серйозну психологічну травму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кропивницькому директорка школи написала заяву про злочин на власних учнів, які намагалися врятувати маленьке кошенятко, а під час цього зламали лист шиферу і відігнули частину гнилих воріт. Натомість батьки школярів вважають, що педагоги порушили права їхніх дітей, бо влаштували публічне покарання.Про це йдеться в сюжеті ТСН Кошенятко застрягло у старому сараї на території школи. Кішка десь поділася, і кошеня жалібно нявчало кілька днів. Дев'ятикласники просили персонал і вчителів відкрити сарай. Але дорослі не схотіли, кажуть школярі. Тоді підлітки взялися рятувати котика самостійно."Ми з моєю подругою вирішили залізти на дах, там просто був знятий шифер, і подивитися, що все-таки є кошенятко і де воно там. Потім хлопчик Данило вибив залізну дошку", — розповідає учениця 9-го класуНа місце одразу прибіг охоронець, потім приїхала директорка, яка викликала поліцію. Перед натовпом свідків педагоги голосно виховували підлітків. Це обурило батьків."Є номери телефонів батьків, не влаштовуйте отой весь цирк. Моя дитина стояла у натовпі зі сльозами на очах і пояснювала, що вона нічого не ламала, нічого поганого зробити не хотіла", — зазначає мати учениці"Я запропонувала, щоб мій чоловік прийшов у неділю вранці і зробив усе. Сказали: "Не треба". Ми намагалися знайти якийсь компроміс", — говорить мама дев'ятикласникаДиректорка школи написала заяву до поліції. Вимагає покарати дітей за пошкодження шкільного майна. Але, зізнається, мета в неї дещо інша."Щоб діти бачили, що є поліція, що шкодити не можна", — говорить, директорка комунального закладу "Балашівська гімназія Міської ради міста Кропивницького".У поліції твердять — заяву директора розглядають."Там сума має бути на пошкодження майна. Зараз матеріали зареєстрували до ЕОР, проведемо перевірку. Опитаємо всіх учасників, а потім ухвалимо рішення", — зазначає слідчий відділу поліції КропивницькогоМіж тим, до правоохоронців вже звернулися і батьки учнів, бо певні, що під час публічного покарання педагоги порушили права їхніх дітей, і школярі отримали серйозну психологічну травму.

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