У Луцьку відкрили новозбудований корпус музичної школи №3. ФОТО

У Луцьку відбулося урочисте відкриття нового корпусу Луцької музичної школи №3.Захід розпочався із привітання директора закладу, яка подякувала усім причетним до будівництва корпусу музичної школи, - йдеться на сайті Луцької міської ради.У новому приміщенні облаштували 8 навчальних класів та концертну залу з якісним світло-звуковим обладнанням, головною особливістю якої став рояль “Boston” виробництва “Steinway & Sons”."Сьогодні усі ми отримали чудовий подарунок. І це не просто подарунок, не просто приміщення — це інвестиція у майбутнє. Це перспективи, горизонти та нові можливості, що відкриваються перед нами”, - зазначила Людмила Герасимчук.“Згадую 2017 рік, коли ми тільки приїхали сюди, тут не було нічого. Ми прийшли і побачили жахливі умови, в яких навчалися діти, і вирішили будувати новий корпус. Тоді це виглядало фантастично, однак, завдяки спільній командній роботі та прагненням, сьогодні ми відкриваємо цей зал. Мені також не віриться, що відкриття сьогодні все ж відбулося, але цей об’єкт був для нас знаковим, і ми поставили собі за обов’язок завершити будівництво. Надзвичайно важливо приділяти увагу мистецькій освіті, зростанню наших дітей, їх формуванню як особистостям, формуванню їх естетичних смаків. Сьогодні, відкриваючи цей зал, мені надзвичайно приємно, адже я переконаний, що протягом наступних десятків років тисячі маленьких лучан будуть навчатися тут музиці, мистецтву, зростати, як особистості”, -, зазначив Ігор Поліщук.Також він підкреслив, що встановлений тут рояль — найкращий у Луцьку.Потому для присутніх із класичними музичними творами виступили вихованці закладу.