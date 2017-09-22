Луцьк просить подарувати філармонії рояль за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:00
Луцьк просить подарувати Волинській обласній філармонії новий рояль за кошти із держбюджету.
Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
В. о. мера Луцька Григорій Пустовіт закликав міністерство звернути увагу на визначальні дати для держави, зокрема 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку, які не «розкручують» на рівні держави, і попросив фінансово підтримувати потреби культури.
«Є проблема – у нас немає класного роялю. Приїжджають у Луцьк класні виконавці, піаністи, а роялю немає. Чудовий рояль Steinway, якщо не помиляюсь, коштує 5 мільйонів гривень. Чому такий подарунок не зробити для нашої філармонії, для міста, для всієї громади, для кожного лучанина, волинянина? Це повинен бути не лише рух від місцевого самоврядування, а хочеться, щоб держава не забувала, міністерство не забувало і робили такі подарунки», - зазначив Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики України Лариси Петасюк.
В. о. мера Луцька Григорій Пустовіт закликав міністерство звернути увагу на визначальні дати для держави, зокрема 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку, які не «розкручують» на рівні держави, і попросив фінансово підтримувати потреби культури.
«Є проблема – у нас немає класного роялю. Приїжджають у Луцьк класні виконавці, піаністи, а роялю немає. Чудовий рояль Steinway, якщо не помиляюсь, коштує 5 мільйонів гривень. Чому такий подарунок не зробити для нашої філармонії, для міста, для всієї громади, для кожного лучанина, волинянина? Це повинен бути не лише рух від місцевого самоврядування, а хочеться, щоб держава не забувала, міністерство не забувало і робили такі подарунки», - зазначив Пустовіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
А *опа не трісне від такого роялю?
Останні новини
Луцьк просить подарувати філармонії рояль за 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 11:00
Прилетів на відпочинок, а потрапив у реанімацію: подробиці про українця, який помер від коронавірусу у Туреччині
Сьогодні, 10:46