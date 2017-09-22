Луцьк просить подарувати філармонії рояль за 5 мільйонів гривень

Луцьк просить подарувати Волинській обласній філармонії новий рояль за кошти із держбюджету.Про це йшлося у четвер, 10 вересня, під час наради в ОДА за участі заступниці Міністра культури та інформаційної політики УкраїниВ. о. мера Луцька Григорій Пустовіт закликав міністерство звернути увагу на визначальні дати для держави, зокрема 600-річчя з'їзду європейських монархів у Луцьку, які не «розкручують» на рівні держави, і попросив фінансово підтримувати потреби культури.«Є проблема – у нас немає класного роялю. Приїжджають у Луцьк класні виконавці, піаністи, а роялю немає. Чудовий рояль Steinway, якщо не помиляюсь, коштує 5 мільйонів гривень. Чому такий подарунок не зробити для нашої філармонії, для міста, для всієї громади, для кожного лучанина, волинянина? Це повинен бути не лише рух від місцевого самоврядування, а хочеться, щоб держава не забувала, міністерство не забувало і робили такі подарунки», - зазначив Пустовіт.