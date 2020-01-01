Максима Кривоша арештували ще на 60 днів

Терористу(Плохому), який захопив у Луцьку автобус «Краснилівка – Берестечко» з 13 пасажирами, продовжили міру запобіжного заходу на 60 діб.Відповідне рішення прийняв Луцький міськрайонний суд сьогодні, 10 вересня.Спочатку головував на засіданні суддяНагадаємо, Максима Кривоша підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями), ст. 348 (замах на життя працівника правоохоронного органу), ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України.Слідчийпопросив зробити засідання закритим, адже розкриватимуть дані слідчих дій та подальші плани слідства.Начальник відділу прокуратури Волинської областівідзначив, що варто лише заборонити пряму трансляцію та повний відеозапис засідання, що й підтримав суд.Іван Ляшук зазначив, що результати низки експертиз, зокрема зброї, судово-психіатричної будуть готові за кілька місяців. Він попросив продовжити строк досудового розслідування ще на 6 місяців - до 21 січня 2021 року.Натомість Максим Кривош сказав, що його потрібно відпустити «як терористку Савченко», бо має «кілька важливих справ» у Верховній Раді.Адвокат Кривошапопросив про відвід судді, бо той перед розглядом питання про продовження строків тримання під вартою порушив право на конфіденційну зустріч, тож може бути упередженим у подальшому.Далі служитель Фемідирозглянув заяву адвоката щодо судді Олексюка і вирішив її не задовольняти, відзначивши, що Тиможинський має достатньо часу на зустрічі з підзахисним.Адвокат заявив, що провадженням займаються 13 слідчих та 7 прокурорів. Тож вважає достатнім продовжити строки тримання під вартою до жовтня.У підсумку, суд вирішив продовжити міру запобіжного заходу на 60 діб та строк досудового розслідування на 6 місяців. Натомість захист Кривоша з цим не погожується і буде подавати апеляцію.Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня,захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо,зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.Зрештою, майже о десятій годині вечораМіністр МВС Українина брифінгу після затримання повідомив, що. Одного з них затримали у Харкові.Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.23 липня йому обрали міру запобіжного заходу –