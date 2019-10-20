У Луцьку з 14 вересня тимчасово зупинять рух транспорту на одній з вулиць міста
Сьогодні, 14:48
У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з проспекту Соборності до вулиці Кравчука.
Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцькради.
"У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії буде зупинено рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт", - йдеться у повідомлені.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
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Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцькради.
"У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії буде зупинено рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт", - йдеться у повідомлені.
Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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У Луцьку з 14 вересня тимчасово зупинять рух транспорту на одній з вулиць міста
Сьогодні, 14:48