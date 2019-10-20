вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку з 14 вересня тимчасово зупинять рух транспорту на одній з вулиць міста

У Луцьку з 14 вересня тимчасово зупинять рух транспорту на одній з вулиць міста
У Луцьку тимчасово зупинять рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з проспекту Соборності до вулиці Кравчука.

Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень міського голови, секретар міської ради Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцькради.

"У зв’язку зі здійсненням ремонту кабельної лінії буде зупинено рух транспорту на внутрішньодворовому проїзді з пр-ту Соборності до вул. Кравчука (в районі будинків № 42, 42а на вул. Кравчука) з 09.00 14.09.2020 до завершення робіт", - йдеться у повідомлені.

Тож у лучан просять вибачення за тимчасові технічні незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рух, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не чекайте нічого від держави»: Палиця проінспектував інфекційний госпіталь в Боголюбах
Сьогодні, 15:09
Синоптик розповіла, якою буде погода на вихідних
Сьогодні, 14:55
У Луцьку з 14 вересня тимчасово зупинять рух транспорту на одній з вулиць міста
Сьогодні, 14:48
На Волині знімають історичний фільм і наразі шукають гроші, аби продовжити проєкт
Сьогодні, 14:27
На Волині двоє невідомих в масках побили авто депутата міськради. ВІДЕО
Сьогодні, 14:07
Схожі новини
У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють вулицю Рівненську У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють вулицю Рівненську
02 квітень, 09:51
У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту У Луцьку сьогодні через хресну ходу тимчасово перекриють рух транспорту
20 жовтень, 2019, 11:22
У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева У Луцьку сьогодні тимчасово перекриють рух на вулиці Карбишева
02 вересень, 2019, 09:33
У Луцьку реорганізують рух на деяких вулицях У Луцьку реорганізують рух на деяких вулицях
21 серпень, 2019, 11:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку компанія розпивала алкоголь біля дитячого майданчика
10 вересень, 16:13
 1
Звільнили директора підприємства «Волиньприродресурсу»
Сьогодні, 15:40
 0
На Волині 9 прокурорів втратили роботу
Сьогодні, 15:30
 0
На старому кінотеатрі у Луцьку з'явиться нове графіті
Сьогодні, 15:12
 0
«Не чекайте нічого від держави»: Палиця проінспектував інфекційний госпіталь в Боголюбах
Сьогодні, 15:09
 0
Медіа
відео
1/8