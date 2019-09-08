вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
Троє лучан отримали нагороди та відзнаки, серед них – перша жінка, яка в історії міста удостоєна статусу «Почесна громадянка міста Луцька».

Урочисту академію влаштували на Театральному майдані із нагоди 935 дня народження Луцька, 12 вересня.

Цю відзнаку отримали лучани, які своїм життєвим прикладом та своєю працею зробили значний внесок у становлення та розбудову незалежної української держави, соціальний, економічний чи культурний розвиток міста.

Відзнаки вручав секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО


За високий патріотизм, активну життєву і громадянську позицію, вагомий внесок у становлення української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли Ганичук Любові Максимівні, Голові волинського відділу Союзу українок.

«Перша жінка в історії Луцька, яка удостоєна звання «Почесний громадянин міста», – зауважив Григорій Пустовіт.

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО


За високу професійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли Хурсенку В’ячеславу Володимировичу, співаку, композитору, автору та виконавцю пісень.

Відзнаку отримала дружина Ольга Йосипівна.

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО


Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність 3 ступеня» посмертно нагородили солдата Лавренчука Юрія Васильовича.

Відзнаку отримали дружина загиблого воїна Лілія Лавренчук та донечка Анна.

У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: нагородження, Луцьк, почесний громадянин, Волинь, день міста
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Роман Бондарук привітав лучан з днем народження міста у новому статусі*
Сьогодні, 13:25
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії
Сьогодні, 13:24
У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
Сьогодні, 13:07
На Волині невідомі побили автівку потенційного кандидата в мери. ФОТО
Сьогодні, 12:46
«Волинь голова боротися за свої права». Найцікавіше зі сказаного Ігорем Палицею у Луцьку
Сьогодні, 12:15
Схожі новини
У Волинській обласній ДЮСШ підбили підсумки спортивного року і відзначили найкращих У Волинській обласній ДЮСШ підбили підсумки спортивного року і відзначили найкращих
11 січень, 20:40
Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО Перформанси, дискотека, іноземні делегації: як лучани відгуляли День міста. ФОТО
08 вересень, 2019, 16:06
Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста
Сьогодні, 13:55
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 12 вересня. СТАТИСТИКА
Сьогодні, 10:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Дня міста будівельна компанія «Інвестор» зняла ролик про Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 14:19
 0
Луцьк відзначає 935-ту річницю: цікаві факти та історії міста
Сьогодні, 13:55
 0
Роман Бондарук привітав лучан з днем народження міста у новому статусі*
Сьогодні, 13:25
 0
В Україні зафіксували рекордну кількість смертей за добу від початку пандемії
Сьогодні, 13:24
 0
У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8