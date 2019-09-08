У Луцьку нагородили почесних громадян міста та вручили відзнаку від президента. ФОТО
Сьогодні, 13:07
Троє лучан отримали нагороди та відзнаки, серед них – перша жінка, яка в історії міста удостоєна статусу «Почесна громадянка міста Луцька».
Урочисту академію влаштували на Театральному майдані із нагоди 935 дня народження Луцька, 12 вересня.
Цю відзнаку отримали лучани, які своїм життєвим прикладом та своєю працею зробили значний внесок у становлення та розбудову незалежної української держави, соціальний, економічний чи культурний розвиток міста.
Відзнаки вручав секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
За високий патріотизм, активну життєву і громадянську позицію, вагомий внесок у становлення української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли Ганичук Любові Максимівні, Голові волинського відділу Союзу українок.
«Перша жінка в історії Луцька, яка удостоєна звання «Почесний громадянин міста», – зауважив Григорій Пустовіт.
За високу професійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли Хурсенку В’ячеславу Володимировичу, співаку, композитору, автору та виконавцю пісень.
Відзнаку отримала дружина Ольга Йосипівна.
Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність 3 ступеня» посмертно нагородили солдата Лавренчука Юрія Васильовича.
Відзнаку отримали дружина загиблого воїна Лілія Лавренчук та донечка Анна.
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Урочисту академію влаштували на Театральному майдані із нагоди 935 дня народження Луцька, 12 вересня.
Цю відзнаку отримали лучани, які своїм життєвим прикладом та своєю працею зробили значний внесок у становлення та розбудову незалежної української держави, соціальний, економічний чи культурний розвиток міста.
Відзнаки вручав секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт.
За високий патріотизм, активну життєву і громадянську позицію, вагомий внесок у становлення української держави та розвиток жіночого руху, формування національної свідомості, вірність та принциповість в утвердженні ідеалів незалежної України рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» присвоїли Ганичук Любові Максимівні, Голові волинського відділу Союзу українок.
«Перша жінка в історії Луцька, яка удостоєна звання «Почесний громадянин міста», – зауважив Григорій Пустовіт.
За високу професійну виконавську майстерність, визначні досягнення на ниві музичного мистецтва, вагомий особистий внесок у відродження та розвиток національної культури, популяризацію української пісні рішенням міської ради звання «Почесний громадянин міста Луцька» посмертно присвоїли Хурсенку В’ячеславу Володимировичу, співаку, композитору, автору та виконавцю пісень.
Відзнаку отримала дружина Ольга Йосипівна.
Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом «За мужність 3 ступеня» посмертно нагородили солдата Лавренчука Юрія Васильовича.
Відзнаку отримали дружина загиблого воїна Лілія Лавренчук та донечка Анна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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