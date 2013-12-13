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В Росії хочуть поховати Леніна

В Росії хочуть поховати Леніна
Союз архітекторів Росії оголосив конкурс на найкращу концепцію використання Мавзолею на Красній площі в Москві після того, як з нього приберуть засновника та головного ідеолога СРСР Володимира (Ульянова) Леніна.

Про це повідомляє Громадське, посилаючись на сайт організації.

В оргкомітеті заявили, що перебування тіла Леніна у мавзолеї «в самому серці країни, яка усвідомила історичні помилки минулого, входить у протиріччя із сучасним усвідомленням щодо фіксації "вічної пам’яті" та є порушенням російської православної традиції, а також ролі самого вождя».

Лідер «Комуністичної партії РФ» Геннадій Зюганов вже негативно відреагував на ідею конкурсу.

«Це брудна провокація людей, які не мають нічого спільного ні з історією країни, ні із серйозною архітектурою», — сказав він.

Також Зюганов закликав порушити кримінальну справу через проведення конкурсу.

У відповідь на подібні закиди президент Союзу архітекторів Росії Микола Шумаков заявив, що конкурс абсолютно неполітичний, а його організатори не закликають до перепоховання Леніна. Попри критику, відмовлятися від конкурсу вони не планують.

«Ми пропонуємо знайти рішення для подальшого використання найвеличнішого витвору радянської архітектури», — сказав він.

Шумаков зазначив, що рано чи пізно питання про перепоховання Леніна треба буде вирішувати, сам він допускає, що це станеться років через 50. Більш того, і сам Ленін заповідав поховати його на цвинтарі у Петербурзі поруч із матір’ю, нагадав архітектор.

Найкращим виходом Шумаков бачить перетворення Мавзолею на філіал Музею архітектури. Також він пояснив, що Мавзолей є пам’яткою ЮНЕСКО, тому його не можна серйозно змінювати.

Історія Мавзолею

Мавзолей Леніна почали будувати у 1929 році, а завершили у 1930-му, його створювали за проектом архітектора Олексія Щусєва. Після смерті Леніна Фелікс Дзержинський наполіг на бальзамуванні першого лідера СРСР та похованні його у мавзолеї.

Відтоді російські науковці підтримують тіло Леніна у належному стані. У період 1953-1961 років усипальниця отримала назву Мавзолей Леніна і Сталіна, бо останнього також поховали тут. Однак під час правління Микити Хрущова тіло Йосипа Сталіна перепоховали.

Мавзолей відкритий для відвідувачів, він збирає великі натовпи туристів. Ще в радянські часи з’явилась приказка: «черга, як у Мавзолей» (а в СРСР добре зналися на чергах).

У новітній історії випадки бальзамування лідерів замість поховання доволі рідкісні, відзначаються цим комуністичні режими.

У Китаї після смерті бальзамували засновника комуністичної партії країни Мао Цзедуна, у В’єтнамі — президента Хо Ші Міна, у Північній Кореї — правителів Кім Ір Сена та Кім Чен Іра. Усі вони досі лежать у своїх усипальницях.

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Теги: Росія, Ленін
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