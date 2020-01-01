вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виявили новий побічний ефект парацетамолу

Виявили новий побічний ефект парацетамолу
У ацетамінофену, також відомого як парацетамол знайшли новий побічний ефект знайшли новий побічний ефект - збільшення тяги до ризикованої поведінки.

Такого висновку дійшли спеціалісти у США, - пише "Газета ua".

За словами нейробіолога, доктора медицини Болдуіна Вея з Університету штату Огайо, ацетамінофен змушує людей відчувати менше негативних емоцій, пише Science Alert. Він пояснив, що коли пацієнти розглядають ризиковані дії - вони просто не відчувають такого страху.

Він розповів, що всі нові дані доповнюють результати недавніх досліджень, які припускають, що ефект парацетамолу поширюється на різні психологічні процеси, зокрема зниження сприйнятливості до образ, зниження емпатії і навіть пригальмовування когнітивних функцій.

У серії експериментів взяли участь понад 500 студентів. Команда вчених виміряла, як разова доза ацетамінофену в 1000 мг (рекомендована максимальна разова доза для дорослих) вплинула на їх ризиковану поведінку (у порівнянні з тими студентами, хто отримував таблетки-плацебо). Як виявилося, студенти після прийому парацетамолу поводилися ризиковано набагато частіше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побічний ефект, медицина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
На Волині просять відновити залізничне сполучення з Польщею
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
Сьогодні, 17:21
Виявили новий побічний ефект парацетамолу
Сьогодні, 17:17
На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч
Сьогодні, 16:36
Словенка відрізала собі руку, щоб отримати мільйон євро страховки, а потрапила до в'язниці
Сьогодні, 15:55
Волинь — серед аутсайдерів за показником «дитячих» щеплень
Сьогодні, 15:27
Схожі новини
Українські вчені виграли грант на розробку вакцини від COVID-19 Українські вчені виграли грант на розробку вакцини від COVID-19
10 вересень, 04:15
Волинська лікарня - учасник пілотного проєкту МОЗ із трансплантації Волинська лікарня - учасник пілотного проєкту МОЗ із трансплантації
01 вересень, 01:16
У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО У Прилуцькому відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
28 серпень, 22:26
У луцьку лікарню купили нові апарати штучної вентиляції легень. ФОТО У луцьку лікарню купили нові апарати штучної вентиляції легень. ФОТО
20 серпень, 06:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку ветерани АТО заблокували рух приміського транспорту
Сьогодні, 17:21
 0
Виявили новий побічний ефект парацетамолу
Сьогодні, 17:17
 0
На ремонт інтернату на Волині хочуть витратити понад 300 тисяч
Сьогодні, 16:36
 0
Словенка відрізала собі руку, щоб отримати мільйон євро страховки, а потрапила до в'язниці
Сьогодні, 15:55
 0
Волинь — серед аутсайдерів за показником «дитячих» щеплень
Сьогодні, 15:27
 0
Медіа
відео
1/8