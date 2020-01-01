Виявили новий побічний ефект парацетамолу
Сьогодні, 17:17
У ацетамінофену, також відомого як парацетамол знайшли новий побічний ефект знайшли новий побічний ефект - збільшення тяги до ризикованої поведінки.
Такого висновку дійшли спеціалісти у США, - пише "Газета ua".
За словами нейробіолога, доктора медицини Болдуіна Вея з Університету штату Огайо, ацетамінофен змушує людей відчувати менше негативних емоцій, пише Science Alert. Він пояснив, що коли пацієнти розглядають ризиковані дії - вони просто не відчувають такого страху.
Він розповів, що всі нові дані доповнюють результати недавніх досліджень, які припускають, що ефект парацетамолу поширюється на різні психологічні процеси, зокрема зниження сприйнятливості до образ, зниження емпатії і навіть пригальмовування когнітивних функцій.
У серії експериментів взяли участь понад 500 студентів. Команда вчених виміряла, як разова доза ацетамінофену в 1000 мг (рекомендована максимальна разова доза для дорослих) вплинула на їх ризиковану поведінку (у порівнянні з тими студентами, хто отримував таблетки-плацебо). Як виявилося, студенти після прийому парацетамолу поводилися ризиковано набагато частіше.
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Такого висновку дійшли спеціалісти у США, - пише "Газета ua".
За словами нейробіолога, доктора медицини Болдуіна Вея з Університету штату Огайо, ацетамінофен змушує людей відчувати менше негативних емоцій, пише Science Alert. Він пояснив, що коли пацієнти розглядають ризиковані дії - вони просто не відчувають такого страху.
Він розповів, що всі нові дані доповнюють результати недавніх досліджень, які припускають, що ефект парацетамолу поширюється на різні психологічні процеси, зокрема зниження сприйнятливості до образ, зниження емпатії і навіть пригальмовування когнітивних функцій.
У серії експериментів взяли участь понад 500 студентів. Команда вчених виміряла, як разова доза ацетамінофену в 1000 мг (рекомендована максимальна разова доза для дорослих) вплинула на їх ризиковану поведінку (у порівнянні з тими студентами, хто отримував таблетки-плацебо). Як виявилося, студенти після прийому парацетамолу поводилися ризиковано набагато частіше.
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