Хто змагатиметься за крісло мера Луцька





Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало список кандидатур тих, хто уже оголосив про своє бажання поборотися за цю посаду, або ж повідомляв про наміри в інформпросторі. Нагадаємо, висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати розпочалося 15 вересня і триватиме до 00:00 24 вересня.



Нинішній радник міського голови Луцька змагатиметься за посаду мера від партії "За майбутнє". Про це заявляли під час форуму прихильників політичної сили Миколи Романюка. Також працював на посадах головного юрисконсульта, заступника голови правління БФ "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом".



Від партії "Європейська солідарність" за мерське крісло боротиметься Юрій Моклиця. заявили про це



Від "Слуги народу" на посаду мера Луцька йде Роман Бондарук. Про це повідомив очільник волинського осередку партії Валерій Стернійчук на своїй



Кандидаткою на посаду Луцького міського голови від Громадянського Руху "Свідомі" стала Алла Надточій. Про це лідер "Свідомих" Андрій Покровський заявив 4 вересня під час конференції руху. Алла Надточій із 2015 року – депутатка Луцької міської ради. Нині член ГР "Свідомі" та виконавчий директор організації на громадських засадах.



Про намір балотуватися на посаду Луцького міського голови від "Часу принципових" заявив громадський діяч і бізнесмен Віктор Грисюк. У Луцьку він відомий як організатор фестивалю "Art jazz" та співвласник джаз-клубу "Цитра".



Микола Федік претендує на мерське крісло від ВО "Свобода". Про це він заявив



Луцький адвокат Артур Мартіросян теж балотуватиметься на посаду міського голови. Відповідне відеозвернення від опублікував на своїй



За крісло мера Луцька від партії "Голос", ймовірно, змагатиметься Богдан Шиба. Свого часу Шиба був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації. У 2006 році його обрали мером Луцька, де пропрацював до жовтня 2010 року. Нині Богдан Шиба очолює ДП "Волиньстандартметрологія".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже незабаром, 25 жовтня, в Україні відбудуться місцеві вибори. Це означає, що в Луцьку врешті офіційно оберуть очільника міста. Донині ж майже 3 роки обласний центр Волині жив без мера, із виконувачем обов'язків.зібрало список кандидатур тих, хто уже оголосив про своє бажання поборотися за цю посаду, або ж повідомляв про наміри в інформпросторі. Нагадаємо, висування кандидатів на посади голів рад населених пунктів, кандидатів в депутати розпочалося 15 вересня і триватиме до 00:00 24 вересня.Нинішній радник міського голови Луцька змагатиметься за посаду мера від партії "За майбутнє". Про це заявляли під час форуму прихильників політичної сили у Луцьку 11 вересня . Зауважимо, що Ігор Поліщук у 2017 році автоматично став виконувачем обов'язків мера, секретарем ради після смерті тодішнього очільника. Також працював на посадах головного юрисконсульта, заступника голови правління БФ "Фонд Ігоря Палиці "Тільки разом".Від партії "Європейська солідарність" за мерське крісло боротиметься. заявили про це 16 вересня під час конференції , де партійці підтримали його кандидатуру на посаду Луцького міського голови. Юрія Моклицю знають у місті як актора-аматора, громадського діяча та ексзаступника мера Луцька.Від "Слуги народу" на посаду мера Луцька йде. Про це повідомив очільник волинського осередку партіїна своїй сторінці у facebook , адже 31 серпня на з'їзді кандидата на крісло мера у Луцьку не оголосили. Роман Бондарук у жовтні 2010-го обраний депутатом Луцької міської ради, був членом міськвиконкому Луцької міської ради. З 2007 року і до теперішнього часу є головою правління КП "Промбуд–6".Кандидаткою на посаду Луцького міського голови від Громадянського Руху "Свідомі" стала. Про це лідер "Свідомих"заявив 4 вересня під час конференції руху. Алла Надточій із 2015 року – депутатка Луцької міської ради. Нині член ГР "Свідомі" та виконавчий директор організації на громадських засадах.Про намір балотуватися на посаду Луцького міського голови від "Часу принципових" заявив громадський діяч і бізнесмен. У Луцьку він відомий як організатор фестивалю "Art jazz" та співвласник джаз-клубу "Цитра".претендує на мерське крісло від ВО "Свобода". Про це він заявив 17 вересня у відповідному відеоролику . Федік - приватний підприємець, депутат Луцької міської ради з жовтня 2015 року (голова фракції ВО "Свобода").Луцький адвокаттеж балотуватиметься на посаду міського голови. Відповідне відеозвернення від опублікував на своїй сторінці у facebook . Зауважимо, що у відео до лучан разом із ним звертається, ймовірно, і його команда: доктор психологічних наук, професорка Жанна Вірна, адвокат Андрій Комар та інші.За крісло мера Луцька від партії "Голос", ймовірно, змагатиметься. Свого часу Шиба був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації. У 2006 році його обрали мером Луцька, де пропрацював до жовтня 2010 року. Нині Богдан Шиба очолює ДП "Волиньстандартметрологія".

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