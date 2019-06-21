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Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст

Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
У Луцьку 19 вересня відбулась конференція Волинської обласної організації політичної партії "Слуга Народу".

На ній затвердили передвиборчу програму осередку партії, представників в територіальних виборчих комісіях та списки уповноважених осіб організації у виборчих округах.

“З основного, чого зібралися", - як пожартував головуючий на зборах, нардеп Валерій Стернійчук, конференція висунула у межах Волинської області кандидатів у депутати Волинської обласної ради; кандидатів у депутати районних рад; кандидатів в депутати сільських, селищних та міських рад та кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів для їх наступної реєстрації у ТВК та участі у місцевих виборах.

У містах обласного значення за посади лідерів громад від партії “Слуга Народу” позмагаються:

На посаду Луцького міського голови - Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець.

На посаду Ковельського міського голови - Уніга Олег Вікторович. Фінансовий директор ТОВ “Енсол Україна”. Голова ГО “Волинська агенція із залучення інвестицій”.

На посаду Володимир-Волинського міського голови - Юнак Микола Петрович. Голова фермерського господарства “Західний Буг”.

До слова, засідання проводилось із дотриманням обмежень, встановлених для "жовтої зони" поширення коронавірусу.

Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст

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Теги: Слуга народу, передвиборча програма, Волинь
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