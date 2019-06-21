Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст

У Луцьку 19 вересня відбулась конференція Волинської обласної організації політичної партії "Слуга Народу".На ній затвердили передвиборчу програму осередку партії, представників в територіальних виборчих комісіях та списки уповноважених осіб організації у виборчих округах.“З основного, чого зібралися", - як пожартував головуючий на зборах, нардеп, конференція висунула у межах Волинської області кандидатів у депутати Волинської обласної ради; кандидатів у депутати районних рад; кандидатів в депутати сільських, селищних та міських рад та кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів для їх наступної реєстрації у ТВК та участі у місцевих виборах.У містах обласного значення за посади лідерів громад від партії “Слуга Народу” позмагаються:На посаду Луцького міського голови -. Підприємець.На посаду Ковельського міського голови -. Фінансовий директор ТОВ “Енсол Україна”. Голова ГО “Волинська агенція із залучення інвестицій”.На посаду Володимир-Волинського міського голови -Голова фермерського господарства “Західний Буг”.До слова, засідання проводилось із дотриманням обмежень, встановлених для "жовтої зони" поширення коронавірусу.