Волинський осередок партії «Слуга Народу» висунув своїх кандидатів в мери міст
Сьогодні, 17:15
У Луцьку 19 вересня відбулась конференція Волинської обласної організації політичної партії "Слуга Народу".
На ній затвердили передвиборчу програму осередку партії, представників в територіальних виборчих комісіях та списки уповноважених осіб організації у виборчих округах.
“З основного, чого зібралися", - як пожартував головуючий на зборах, нардеп Валерій Стернійчук, конференція висунула у межах Волинської області кандидатів у депутати Волинської обласної ради; кандидатів у депутати районних рад; кандидатів в депутати сільських, селищних та міських рад та кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів для їх наступної реєстрації у ТВК та участі у місцевих виборах.
У містах обласного значення за посади лідерів громад від партії “Слуга Народу” позмагаються:
На посаду Луцького міського голови - Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець.
На посаду Ковельського міського голови - Уніга Олег Вікторович. Фінансовий директор ТОВ “Енсол Україна”. Голова ГО “Волинська агенція із залучення інвестицій”.
На посаду Володимир-Волинського міського голови - Юнак Микола Петрович. Голова фермерського господарства “Західний Буг”.
До слова, засідання проводилось із дотриманням обмежень, встановлених для "жовтої зони" поширення коронавірусу.
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На ній затвердили передвиборчу програму осередку партії, представників в територіальних виборчих комісіях та списки уповноважених осіб організації у виборчих округах.
“З основного, чого зібралися", - як пожартував головуючий на зборах, нардеп Валерій Стернійчук, конференція висунула у межах Волинської області кандидатів у депутати Волинської обласної ради; кандидатів у депутати районних рад; кандидатів в депутати сільських, селищних та міських рад та кандидатів на посади сільських, селищних та міських голів для їх наступної реєстрації у ТВК та участі у місцевих виборах.
У містах обласного значення за посади лідерів громад від партії “Слуга Народу” позмагаються:
На посаду Луцького міського голови - Бондарук Роман Анатолійович. Підприємець.
На посаду Ковельського міського голови - Уніга Олег Вікторович. Фінансовий директор ТОВ “Енсол Україна”. Голова ГО “Волинська агенція із залучення інвестицій”.
На посаду Володимир-Волинського міського голови - Юнак Микола Петрович. Голова фермерського господарства “Західний Буг”.
До слова, засідання проводилось із дотриманням обмежень, встановлених для "жовтої зони" поширення коронавірусу.
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