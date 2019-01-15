вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції

Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Мотоциклісту, якого 19 вересня вранці у кюветі в районі Гощі на Рівненщині знайшли травмованим, збирають кошти на лікування.

Про це інформують на сторінці Rivne Online 2.0.

"Aндрій Харківський потрапив в ДТП. Зараз знаходиться в лікарні смт.Гоща. Перелом двох ніг. Потрібно робити 3 операції (в м.Луцьк) вартістю орієнтовно 50000грн.

Потрібна фінансова допомога!", - йдеться в дописі.
Номер картки дівчини Андрія:
4441 1144 4978 3735 Вікторія Сторч

Нагадаємо, що хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.

Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Гоща. мотоцикліст, аварія, лікування, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усіх загиблих на війні з Росією волинян визнали почесними громадянами області
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО
Сьогодні, 22:52
Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Сьогодні, 22:29
У місті на Волині гроші пільговиків передадуть атовцям
Сьогодні, 21:42
7-річний волинянин взяв «срібло» на всеукраїнській онлайн-виставці
Сьогодні, 21:23
У МОЗ розповіли, як можна раніше завершити самоізоляцію
Сьогодні, 20:41
Схожі новини
Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині Терміново збирають кошти для школярки, яка постраждала в аварії на Волині
15 січень, 2019, 01:31
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
12 липень, 14:30
Життя загнало у глухий кут: мама просить допомогти з лікуванням сина, який постраждав у аварії Життя загнало у глухий кут: мама просить допомогти з лікуванням сина, який постраждав у аварії
28 квітень, 17:37
8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи 8 тисяч за пологи, 16 тисяч при інфаркті: на медпослуги в Україні пропонують нові тарифи
30 січень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Києві лікарі видалили жінці 4,5-кілограмову пухлину. ФОТО
Сьогодні, 22:52
 0
Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Сьогодні, 22:29
 0
У місті на Волині гроші пільговиків передадуть атовцям
Сьогодні, 21:42
 0
7-річний волинянин взяв «срібло» на всеукраїнській онлайн-виставці
Сьогодні, 21:23
 0
У МОЗ розповіли, як можна раніше завершити самоізоляцію
Сьогодні, 20:41
 0
Медіа
відео
1/8