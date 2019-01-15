Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції





Про це інформують на сторінці



"Aндрій Харківський потрапив в ДТП. Зараз знаходиться в лікарні смт.Гоща. Перелом двох ніг. Потрібно робити 3 операції (в м.Луцьк) вартістю орієнтовно 50000грн.



Потрібна фінансова допомога!", - йдеться в дописі.

Номер картки дівчини Андрія:

4441 1144 4978 3735 Вікторія Сторч



Нагадаємо, що хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.







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