Їхав з Волині у Київ до дівчини: постраждалому мотоциклісту збирають кошти на 3 операції
Сьогодні, 22:29
Мотоциклісту, якого 19 вересня вранці у кюветі в районі Гощі на Рівненщині знайшли травмованим, збирають кошти на лікування.
Про це інформують на сторінці Rivne Online 2.0.
"Aндрій Харківський потрапив в ДТП. Зараз знаходиться в лікарні смт.Гоща. Перелом двох ніг. Потрібно робити 3 операції (в м.Луцьк) вартістю орієнтовно 50000грн.
Потрібна фінансова допомога!", - йдеться в дописі.
Номер картки дівчини Андрія:
4441 1144 4978 3735 Вікторія Сторч
Нагадаємо, що хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.
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Про це інформують на сторінці Rivne Online 2.0.
"Aндрій Харківський потрапив в ДТП. Зараз знаходиться в лікарні смт.Гоща. Перелом двох ніг. Потрібно робити 3 операції (в м.Луцьк) вартістю орієнтовно 50000грн.
Потрібна фінансова допомога!", - йдеться в дописі.
Номер картки дівчини Андрія:
4441 1144 4978 3735 Вікторія Сторч
Нагадаємо, що хлопець прямував зі сторони Волині в Київ до дівчини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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