На Волині за 8 місяців сплатили понад 2 мільярди на соцстрахування
Сьогодні, 18:25
На соціальні потреби волинські страхувальники впродовж січня-серпня 2020 року сплатили 2 мільярди 913 мільйонів гривень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.
Сума, яку волинські працедавці вже спрямували на соціальні потреби, на 67,4 мільйона гривень перевищує аналогічні надходження торік.
«Після зниження показників сплати єдиного внеску в період жорсткого карантину тенденція росту відновилася. Цей момент вказує на поступове відновлення економіки, а також соціально відповідальну позицію більшості працедавців. Завдяки налагодженому діалогу фахівців податкової служби з представниками сумлінного бізнесу держава отримує кошти для виконання своїх соціальних зобов’язань», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Водночас очільниця волинських податківців застерігає громадян від неофіційного працевлаштування. Саме активна громадянська позиція сприятиме легалізації ринку праці, -звертають увагу в Головному управлінні ДПС у Волинській області.
«Лише той, хто має легальне робоче місце, може розраховувати на соціальні виплати від держави у випадку втрати працездатності чи виходу на пенсію. Про ці важливі в житті кожної людини речі ми активно інформуємо через усі доступні інформаційні ресурси. Тож кожному, хто працює, не буде зайвим поцікавитися у свого працедавця про відрахуваннями єдиного внеску із зарплати, розуміючи, що від цього залежить майбутнє соціальне забезпечення», -підсумувала Світлана Савчук.
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Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Волинській області.
Сума, яку волинські працедавці вже спрямували на соціальні потреби, на 67,4 мільйона гривень перевищує аналогічні надходження торік.
«Після зниження показників сплати єдиного внеску в період жорсткого карантину тенденція росту відновилася. Цей момент вказує на поступове відновлення економіки, а також соціально відповідальну позицію більшості працедавців. Завдяки налагодженому діалогу фахівців податкової служби з представниками сумлінного бізнесу держава отримує кошти для виконання своїх соціальних зобов’язань», - наголошує начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Водночас очільниця волинських податківців застерігає громадян від неофіційного працевлаштування. Саме активна громадянська позиція сприятиме легалізації ринку праці, -звертають увагу в Головному управлінні ДПС у Волинській області.
«Лише той, хто має легальне робоче місце, може розраховувати на соціальні виплати від держави у випадку втрати працездатності чи виходу на пенсію. Про ці важливі в житті кожної людини речі ми активно інформуємо через усі доступні інформаційні ресурси. Тож кожному, хто працює, не буде зайвим поцікавитися у свого працедавця про відрахуваннями єдиного внеску із зарплати, розуміючи, що від цього залежить майбутнє соціальне забезпечення», -підсумувала Світлана Савчук.
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