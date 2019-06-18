У луцькому парку зґвалтували 20-річну дівчину
Сьогодні, 15:55
В парку 900-річчя у Луцьку зґвалтували молоду 20-річну дівчину.
Трапилося це близько 2 ночі у суботу, 19 вересня. Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Факт підтвердили у поліції Волині.
Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.
Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.
Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Наразі дівчина знаходиться у важкому посттравматичному стані.
Деталі – згодом.
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Трапилося це близько 2 ночі у суботу, 19 вересня. Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Факт підтвердили у поліції Волині.
Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.
Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.
Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
Наразі дівчина знаходиться у важкому посттравматичному стані.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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