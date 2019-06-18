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У луцькому парку зґвалтували 20-річну дівчину

У луцькому парку зґвалтували 20-річну дівчину
В парку 900-річчя у Луцьку зґвалтували молоду 20-річну дівчину.

Трапилося це близько 2 ночі у суботу, 19 вересня. Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Факт підтвердили у поліції Волині.

Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.

Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.

Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі дівчина знаходиться у важкому посттравматичному стані.

Деталі – згодом.

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Теги: зґвалтування, 900-річчя, парк, Луцьк, напад
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