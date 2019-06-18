У луцькому парку зґвалтували 20-річну дівчину

В парку 900-річчя у Луцьку зґвалтували молоду 20-річну дівчину.Трапилося це близько 2 ночі у суботу, 19 вересня. Відомо, що дівчина саме поверталася додому з роботи, йдучи проспектом Відродження, де на неї і напали. Про цестало відомо з власних джерел. Факт підтвердили у поліції Волині.Невідомий чоловік схопив її і силою потягнув у парк. Там нападник і зґвалтував дівчину.Після скоєного зловмисник попрямував у бік Луцької міської клінічної лікарні. Правоохоронці уже затримали підозрюваного та відправили до ізолятора тимчасового утримання.Ним виявився 25-річний уродженець міста Нововолинська, який попередньо неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.Наразі дівчина знаходиться у важкому посттравматичному стані.Деталі – згодом.