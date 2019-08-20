Помер луцький журналіст Віктор Макаров

Віктор Макаров.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колега померлого оператор Віктор Легеньковський.



"Віктор Олександрович Макаров... Пішла з життя ще одна людина, яка більш, ніж достойна поваги. Вічна пам`ять йому. Спывчуваю близьким", - йдеться у дописі Віктора Легеньковського.



Віктор Макаров працював у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.





Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Віктора Олександровича.

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