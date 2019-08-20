Помер луцький журналіст Віктор Макаров
Сьогодні, 00:12
Відійшов у Вічність відомий луцький журналіст, відеооператор Віктор Макаров.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колега померлого оператор Віктор Легеньковський.
"Віктор Олександрович Макаров... Пішла з життя ще одна людина, яка більш, ніж достойна поваги. Вічна пам`ять йому. Спывчуваю близьким", - йдеться у дописі Віктора Легеньковського.
Віктор Макаров працював у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Віктора Олександровича.
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав колега померлого оператор Віктор Легеньковський.
"Віктор Олександрович Макаров... Пішла з життя ще одна людина, яка більш, ніж достойна поваги. Вічна пам`ять йому. Спывчуваю близьким", - йдеться у дописі Віктора Легеньковського.
Віктор Макаров працював у відділі інформаційної роботи Луцької міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття близьким та рідним Віктора Олександровича.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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