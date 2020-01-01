Ранок 25 вересня: в Україні – 3 565 нових випадків коронавірусу, на Волині – знову антирекорд

За останню добу в Україні виявили 3 565 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 25 вересня сягнула 191 671.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (380) та Харківській області (297).На щастя, 1 675 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 85 133 українці.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 70 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 827.На Волині загалом захворіло 7 362 людей, з них за останню добу - 127. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 158 людей.