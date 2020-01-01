Ранок 25 вересня: в Україні – 3 565 нових випадків коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 08:56
За останню добу в Україні виявили 3 565 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 25 вересня сягнула 191 671.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (380) та Харківській області (297).
На щастя, 1 675 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 85 133 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 70 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 827.
На Волині загалом захворіло 7 362 людей, з них за останню добу - 127. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 158 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (380) та Харківській області (297).
На щастя, 1 675 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 85 133 українці.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 70 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 827.
На Волині загалом захворіло 7 362 людей, з них за останню добу - 127. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 158 людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Прикарпатті на заводі отруїлося понад 100 людей
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку на 25 вересня
Сьогодні, 09:10
Ранок 25 вересня: в Україні – 3 565 нових випадків коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
Сьогодні, 08:56
У місті на Волині комплексно перероблятимуть сміття
Сьогодні, 08:15
Перехід на зимовий час 2020: коли в Україні переводять годинники
Сьогодні, 07:39