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Ранок 25 вересня: в Україні – 3 565 нових випадків коронавірусу, на Волині – знову антирекорд

Ранок 25 вересня: в Україні – 3 565 нових випадків коронавірусу, на Волині – знову антирекорд
За останню добу в Україні виявили 3 565 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 25 вересня сягнула 191 671.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (380) та Харківській області (297).

На щастя, 1 675 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 85 133 українці.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 70 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3 827.

На Волині загалом захворіло 7 362 людей, з них за останню добу - 127. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 158 людей.

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Теги: РНБО, коронавірус, Україна, статистика
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