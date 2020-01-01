У Луцьку вночі неповнолітній хлопець за кермом Audi врізався в електроопору. ФОТО
Сьогодні, 16:16
У Луцьку на вулиці Дубнівській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього кермувальника.
Автопригода сталась 25 вересня, близько 2-ї години ночі, - пише патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Audi A3, який наїхав на електроопору та від удару перекинувся на бік.
Патрульні встановили, що за кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець та 18-річний пасажир. На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав.
Також про ДТП поліцейські негайно повідомили батьків. При спілкуванні з учасниками події, ознак сп’яніння не виявили.
На 17-річного хлопця патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Всі матеріали передадуть до суду для прийняття рішення.
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Автопригода сталась 25 вересня, близько 2-ї години ночі, - пише патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Audi A3, який наїхав на електроопору та від удару перекинувся на бік.
Патрульні встановили, що за кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець та 18-річний пасажир. На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав.
Також про ДТП поліцейські негайно повідомили батьків. При спілкуванні з учасниками події, ознак сп’яніння не виявили.
На 17-річного хлопця патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Всі матеріали передадуть до суду для прийняття рішення.
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