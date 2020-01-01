У Луцьку вночі неповнолітній хлопець за кермом Audi врізався в електроопору. ФОТО

У Луцьку на вулиці Дубнівській трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі неповнолітнього кермувальника.Автопригода сталась 25 вересня, близько 2-ї години ночі, - пише патрульна поліція Волинської області.Прибувши на місце події, патрульні виявили автомобіль Audi A3, який наїхав на електроопору та від удару перекинувся на бік.Патрульні встановили, що за кермом автомобіля перебував 17-річний хлопець та 18-річний пасажир. На щастя, в цій автопригоді ніхто не постраждав.Також про ДТП поліцейські негайно повідомили батьків. При спілкуванні з учасниками події, ознак сп’яніння не виявили.На 17-річного хлопця патрульні склали постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом), протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу) та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.Всі матеріали передадуть до суду для прийняття рішення.