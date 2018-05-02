Загинув воїн волинської бригади: версія – необережне поводження зі зброєю
Сьогодні, 09:50
24 вересня загинув воїн 14-ї окремої механізованої бригади Сергій Огінський.
Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"Наслідком необережного поводження зі зброєю стала загибель нашого побратима старшого солдата Сергія Огінського", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost, командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Сергія.
Нагадаємо, 25 серпня повідомляли про загибель військового 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.
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Про це йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.
"Наслідком необережного поводження зі зброєю стала загибель нашого побратима старшого солдата Сергія Огінського", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost, командування та особовий склад військової частини висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Сергія.
Нагадаємо, 25 серпня повідомляли про загибель військового 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю.
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