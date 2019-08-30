Волинський лікар розповів, кому не можна їсти грибів





Про перестороги і правила вживання грибів пояснив лікар-анестезіолог Олександр Бойко, завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні, - пише видання



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– Наскільки отруєння грибами – поширена проблема?



– Досить поширена, хоча частіше йдеться про наслідки вживання, а не про власне отруєння. Серпень – жовтень – це сезон збирання грибів, тож пацієнти з підозрою на отруєння найчастіше потрапляють до нас у цей період. Бувають, до речі, такі ситуації і взимку, наприклад, розморозили гриби – приготували і з’явилися певні симптоми. Пацієнтів із власне отруєннями не так багато, здебільшого це стани, що виникають внаслідок порушення технології приготування, умов зберігання, правил консервування. Це спричиняє ентерити, ентероколіти, загострення хронічної патології, наприклад, панкреатити (запалення підшлункової залози), у кого є жовчнокам'яна хвороба, вживання грибів може спровокувати холецистити (запалення жовчного міхура). В кого є хронічні панкреатити – може статися загострення хронічної хвороби.



Були у нас пацієнти з інфекційними ентероколітами внаслідок порушення правил зберігання грибів і приготування, адже гриби мають зберігатись в холодильнику не більше 24 годин. Наприклад, до нас потрапляла жінка з підозрою на отруєння грибами, яка поїла страву, що постояла в холодильнику 3 добу. Виникли характерні симптоми: нудота, блювання, підвищення температури тіла, але це не було отруєння грибами, а інфекційний ентероколіт (запальний процес тонкого та товстого кишківника).



– Чому дітям до 12 років не можна їсти грибів?



– Не можна, тому що це важка білкова їжа і в дітей ще недостатня кількість ферменту, який би утилізував ці важкі білки. До того ж у дітей, вага яких менша, якщо виникає отруєння грибами, то перебігає значно важче, ніж у дорослих. Симптоми отруєння (пронос, блювання) швидше призводять до зневоднення і це також погіршує перебіг шляхом втрати рідини.



– Якщо це справді отруєння грибами, чим це небезпечно і чим загрожує?



– Загрожує смертю. Якщо це гриби, які належать до особливо небезпечних, бліді поганки, найчастіше, пацієнт помирає. Токсини, які містять отруйні гриби, досить небезпечні. Багато не потрібно. Якщо розраховувати на кілограми маси тіла, то 01,-0,3 мікрограма на кілограм ваги вважаються токсичними і смертельними для людини. Якщо це перевести на гриб, то це 30-40 грамів сухого гриба. Тому можна з’їсти одну поганку і померти, навіть якщо вчасно почати надавати допомогу.



– В чому полягає долікарська допомога при отруєнні грибами?



– Насамперед потрібно промити шлунок та надати постраждалому рясне пиття. Це може бути вода звичайна, підсолена, чай холодний. Також потрібне введення сорбенту. Вугілля активованого, наприклад, 0,5 грама на кілограм. Якщо людина, до прикладу, важить 70 кг, то потрібно 120-140 таблеток. Не 2,4 чи 10 таблеток, а значно більша кількість.



– Як надають допомогу при отруєннях грибами в лікарському стаціонарі?



– Якщо не промили шлунок завчасно, вдома або персоналом екстреної медичної допомоги, то робимо промивання, даємо сорбенти. Для запобігання зневодненню (при проносі, блюванні) вводимо парентерально розчини. Якщо є розлади вітальних (життєвих) функцій: низький тиск, порушення дихання, то пацієнт навіть переводиться на штучну вентиляцію легень. При судомах вводимо протисудомні препарати. Якщо отруєння блідою поганкою, необхідне введення гепатопротекторних препаратів для захисту печінки і специфічним антидотом є пеніцилін у високих дозах.



– Якими віддаленими наслідками для здоров’я загрожує отруєння грибами?



–На прикладі блідої поганки, яка містить гепатонефротоксини, то вона може залишити наслідки перенесеного токсичного гепатиту, який може перейти у цироз. Якщо це були прояви ниркової недостатності, може призвести до хронічної ниркової недостатності. Якщо гриби спровокували загострення, наприклад, панкреатиту, то, як наслідок, гострий панкреатит може стати хронічним. Серйозне отруєння провокує і серйозні хвороби.



– У вашій лікарській практиці доводилося мати справу з важкими отруєннями грибами?



– У 2017 році у нас були пацієнти з отруєнням блідою поганкою. Гриби вживала в їжу сім’я, двоє людей померли. Чоловік збирав гриби в нетверезому стані, бліду поганку переплутав із сироїжками – третина зібраних грибів була отруйною. Не перебрав, одразу почав готувати і почастував сім’ю. Важко встановити точні обставини, бо людина поступала у важкому стані, без свідомості, інформації від чоловіка не вдалося отримати. Він загинув.



– Які симптоми можуть вказувати на отруєння грибами? Можливо, є якісь специфічні ознаки?



– Це залежить від грибів і токсичних речовин, які вони містять, тут симптоми можна розділити. Наприклад, є гриби, які мають гастроентеротропну дію, інші – нейротоксичну і гриби з гепатонефротоксичною дією. Отже, клінічна симптоматика залежать від того, який гриб людина з’їла. Якщо дія гастроентеротропна, то симптоми досить швидко проявляються після їжі, від 20-30 хвилин до 2-3 годин. Це будуть пронос, блювання, загальне нездужання, слабкість, інколи підвищення температури тіла.



Якщо це гриби, які мають нейротоксичну дію, крапчастий або пантерний мухомор, наприклад, то вони спричиняють галюцинації, марення, судоми, втрату свідомості, спастичні болі в животі. Якщо ж йдеться про отруєння гепатонефротоксичними грибами, наприклад, блідими поганками, то клінічно це проявляється через 6-8 годин, інколи і до 12 годин. Перші симптоми – прояви гастроентериту: біль в животі, блювання, пронос. Ці симптоми можуть тривати день-два і якщо організм переживає цей період, настає стадія уявного благополуччя – симптоми зникають. Однак токсична дія продовжується і руйнуються клітини печінки – гепатоцити: хворого починає турбувати гіркота в роті, може бути пожовтіння склер очей.



– Чи варто намагатися допомогти собі самому, якщо після вживання грибів з’являються певні симптоми? Чи одразу необхідна госпіталізація?



– Якщо людина пов’язує появу симптомів із вживанням грибів, допомогу потрібно розпочати вдома: викликати блювотний рефлекс, промити шлунок, вжити сорбенти та обов’язково звернутися за медичною допомогою, щоб не пропустити важкого отруєння, наслідком якого може бути і смерть. За медичною допомогою необхідно звертатись. Обов’язково.



– Не рекомендують збирати гриби біля автодоріг, підприємств, виробництв, адже вони накопичують шкідливі речовини, важкі метали. Чи може це призвести до гострого отруєння?



– Конкретно про випадки отруєнь після вживання грибів, які виросли в шкідливих умовах сказати не можу, таких випадків ми не фіксували. Це правило загальновідоме, тож, напевно, люди відповідально ставляться до цього правила. Гриби справді можуть накопичувати важкі метали, отрутохімікати. Клінічно таке отруєння проявляється як гастроентерит, але додатково може бути металічний присмак в роті як ознака того, що гриби містили важкі метали.



– Чи є протипокази до вживання грибів?



– Не можна їсти гриби людям старшого віку, після 65, вагітним, матерям, які годують груддю і дітям до 12 років. Також не рекомендовано їсти страви з грибів людям, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту: гепатит, холецистит, панкреатит, виразкову хворобу шлунка, дванадцятипалої кишки. Така їжа може загострити хронічну патологію. Здебільшого і готують страви з грибів на олії, зі сметаною, їдять часто під чарку горілки – їжа жирна, важка, користі від неї мало.



– Що порадите, як лікар: їсти гриби чи ні?



– Можна збирати гриби, якщо ти в них впевнений. Я вважаю, що це явище нормальне. Однак якщо ти не знаєш, що це за гриб – не бери. Також не раджу купувати гриби на ринках, бо ви тоді не знаєте, де ці гриби зібрані, які вони. Бути впевненими в їхній якості ви не можете, тож краще придбати гриби промислові, печериці, наприклад.



– Взагалі гриби містять хоч щось корисне для організму? Поживні речовини, вітаміни?



– Усі види їстівних грибів містять білок та клітковину, вітаміни групи В, вітамін А та D, амінокислоти, мікроелементи. Тому гриби мають імуномодулювальну, антиоксидантну дію. Також гриби мають позитивний вплив на нервову та серцево-судинну систему. Але не варто забувати і про шкідливі властивості їстівних грибів. Часте і активне вживання грибів може призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту. Це пов'язано з тим, що в грибах міститься білок хітин, який не перетравлюється травною системою людини. Тому цей продукт не рекомендую для повсякденного вживання, лише час від часу для урізноманітнення харчування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Грибний сезон – у розпалі, грибники хизуються своїми трофеями з «тихих полювань» у соцмережах, адже це справа дійсно приємна: азарт, психоемоційна розрядка, та й потім смачна страва до столу. Щоправда, мало не щороку навесні та восени до лікарень потрапляють і пацієнти з отруєннями грибами. До слова, таке отруєння може стати і смертельним.Про перестороги і правила вживання грибів пояснив лікар-анестезіолог, завідувач відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральних методів детоксикації Луцької міської клінічної лікарні, - пише видання Район.Ковель. – Досить поширена, хоча частіше йдеться про наслідки вживання, а не про власне отруєння. Серпень – жовтень – це сезон збирання грибів, тож пацієнти з підозрою на отруєння найчастіше потрапляють до нас у цей період. Бувають, до речі, такі ситуації і взимку, наприклад, розморозили гриби – приготували і з’явилися певні симптоми. Пацієнтів із власне отруєннями не так багато, здебільшого це стани, що виникають внаслідок порушення технології приготування, умов зберігання, правил консервування. Це спричиняє ентерити, ентероколіти, загострення хронічної патології, наприклад, панкреатити (запалення підшлункової залози), у кого є жовчнокам'яна хвороба, вживання грибів може спровокувати холецистити (запалення жовчного міхура). В кого є хронічні панкреатити – може статися загострення хронічної хвороби.Були у нас пацієнти з інфекційними ентероколітами внаслідок порушення правил зберігання грибів і приготування, адже гриби мають зберігатись в холодильнику не більше 24 годин. Наприклад, до нас потрапляла жінка з підозрою на отруєння грибами, яка поїла страву, що постояла в холодильнику 3 добу. Виникли характерні симптоми: нудота, блювання, підвищення температури тіла, але це не було отруєння грибами, а інфекційний ентероколіт (запальний процес тонкого та товстого кишківника).– Не можна, тому що це важка білкова їжа і в дітей ще недостатня кількість ферменту, який би утилізував ці важкі білки. До того ж у дітей, вага яких менша, якщо виникає отруєння грибами, то перебігає значно важче, ніж у дорослих. Симптоми отруєння (пронос, блювання) швидше призводять до зневоднення і це також погіршує перебіг шляхом втрати рідини.– Загрожує смертю. Якщо це гриби, які належать до особливо небезпечних, бліді поганки, найчастіше, пацієнт помирає. Токсини, які містять отруйні гриби, досить небезпечні. Багато не потрібно. Якщо розраховувати на кілограми маси тіла, то 01,-0,3 мікрограма на кілограм ваги вважаються токсичними і смертельними для людини. Якщо це перевести на гриб, то це 30-40 грамів сухого гриба. Тому можна з’їсти одну поганку і померти, навіть якщо вчасно почати надавати допомогу.– Насамперед потрібно промити шлунок та надати постраждалому рясне пиття. Це може бути вода звичайна, підсолена, чай холодний. Також потрібне введення сорбенту. Вугілля активованого, наприклад, 0,5 грама на кілограм. Якщо людина, до прикладу, важить 70 кг, то потрібно 120-140 таблеток. Не 2,4 чи 10 таблеток, а значно більша кількість.– Якщо не промили шлунок завчасно, вдома або персоналом екстреної медичної допомоги, то робимо промивання, даємо сорбенти. Для запобігання зневодненню (при проносі, блюванні) вводимо парентерально розчини. Якщо є розлади вітальних (життєвих) функцій: низький тиск, порушення дихання, то пацієнт навіть переводиться на штучну вентиляцію легень. При судомах вводимо протисудомні препарати. Якщо отруєння блідою поганкою, необхідне введення гепатопротекторних препаратів для захисту печінки і специфічним антидотом є пеніцилін у високих дозах.–На прикладі блідої поганки, яка містить гепатонефротоксини, то вона може залишити наслідки перенесеного токсичного гепатиту, який може перейти у цироз. Якщо це були прояви ниркової недостатності, може призвести до хронічної ниркової недостатності. Якщо гриби спровокували загострення, наприклад, панкреатиту, то, як наслідок, гострий панкреатит може стати хронічним. Серйозне отруєння провокує і серйозні хвороби.– У 2017 році у нас були пацієнти з отруєнням блідою поганкою. Гриби вживала в їжу сім’я, двоє людей померли. Чоловік збирав гриби в нетверезому стані, бліду поганку переплутав із сироїжками – третина зібраних грибів була отруйною. Не перебрав, одразу почав готувати і почастував сім’ю. Важко встановити точні обставини, бо людина поступала у важкому стані, без свідомості, інформації від чоловіка не вдалося отримати. Він загинув.– Це залежить від грибів і токсичних речовин, які вони містять, тут симптоми можна розділити. Наприклад, є гриби, які мають гастроентеротропну дію, інші – нейротоксичну і гриби з гепатонефротоксичною дією. Отже, клінічна симптоматика залежать від того, який гриб людина з’їла. Якщо дія гастроентеротропна, то симптоми досить швидко проявляються після їжі, від 20-30 хвилин до 2-3 годин. Це будуть пронос, блювання, загальне нездужання, слабкість, інколи підвищення температури тіла.Якщо це гриби, які мають нейротоксичну дію, крапчастий або пантерний мухомор, наприклад, то вони спричиняють галюцинації, марення, судоми, втрату свідомості, спастичні болі в животі. Якщо ж йдеться про отруєння гепатонефротоксичними грибами, наприклад, блідими поганками, то клінічно це проявляється через 6-8 годин, інколи і до 12 годин. Перші симптоми – прояви гастроентериту: біль в животі, блювання, пронос. Ці симптоми можуть тривати день-два і якщо організм переживає цей період, настає стадія уявного благополуччя – симптоми зникають. Однак токсична дія продовжується і руйнуються клітини печінки – гепатоцити: хворого починає турбувати гіркота в роті, може бути пожовтіння склер очей.– Якщо людина пов’язує появу симптомів із вживанням грибів, допомогу потрібно розпочати вдома: викликати блювотний рефлекс, промити шлунок, вжити сорбенти та обов’язково звернутися за медичною допомогою, щоб не пропустити важкого отруєння, наслідком якого може бути і смерть. За медичною допомогою необхідно звертатись. Обов’язково.– Конкретно про випадки отруєнь після вживання грибів, які виросли в шкідливих умовах сказати не можу, таких випадків ми не фіксували. Це правило загальновідоме, тож, напевно, люди відповідально ставляться до цього правила. Гриби справді можуть накопичувати важкі метали, отрутохімікати. Клінічно таке отруєння проявляється як гастроентерит, але додатково може бути металічний присмак в роті як ознака того, що гриби містили важкі метали.– Не можна їсти гриби людям старшого віку, після 65, вагітним, матерям, які годують груддю і дітям до 12 років. Також не рекомендовано їсти страви з грибів людям, які мають хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту: гепатит, холецистит, панкреатит, виразкову хворобу шлунка, дванадцятипалої кишки. Така їжа може загострити хронічну патологію. Здебільшого і готують страви з грибів на олії, зі сметаною, їдять часто під чарку горілки – їжа жирна, важка, користі від неї мало.– Можна збирати гриби, якщо ти в них впевнений. Я вважаю, що це явище нормальне. Однак якщо ти не знаєш, що це за гриб – не бери. Також не раджу купувати гриби на ринках, бо ви тоді не знаєте, де ці гриби зібрані, які вони. Бути впевненими в їхній якості ви не можете, тож краще придбати гриби промислові, печериці, наприклад.– Усі види їстівних грибів містять білок та клітковину, вітаміни групи В, вітамін А та D, амінокислоти, мікроелементи. Тому гриби мають імуномодулювальну, антиоксидантну дію. Також гриби мають позитивний вплив на нервову та серцево-судинну систему. Але не варто забувати і про шкідливі властивості їстівних грибів. Часте і активне вживання грибів може призвести до захворювань шлунково-кишкового тракту. Це пов'язано з тим, що в грибах міститься білок хітин, який не перетравлюється травною системою людини. Тому цей продукт не рекомендую для повсякденного вживання, лише час від часу для урізноманітнення харчування.

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