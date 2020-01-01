У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО





Як пoвідoмляє



Під час прибуття рятувальників авто знаходилося посеред дороги, фактично заблокувавши рух транспорту. Водій, громадянин України, перебував поруч і пояснив, що загоряння сталося після того, як автомобіль врізався в бетонну дренажну трубу.



Чоловік спочатку стверджував, що крім нього в салоні нікого не було, однак це виявилася неправдою. Під час гасіння пожежі неподалік помітили 2-х постраждалих осіб, при цьому одна з них лежала на відстані 120 м від автомобіля. Усі двоє були в шоковому стані після аварії.



Потім у придорожніх зарослях знайшли ще 2-х пасажирів Chrysler, які також мали видимі ушкодження тіла. Усіх чотирьох госпіталізували: двох каретами “швидкої”, а для транспортування двох інших, які мали серйозніші травми, довелося викликати медичні гелікоптери.



Рятувальна операція, яка включала надання першої медичної допомоги постраждалим та прибирання рештків згорілого автомобіля з дороги, зайняла 3,5 години.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожній інцидент стався у Польщі в населеному пункті Тилич (Малопольське воєводство).Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої рятувальної служби, на шосе спалахнув автомобіль Chrysler Cruiser з українськими номерними знаками.Під час прибуття рятувальників авто знаходилося посеред дороги, фактично заблокувавши рух транспорту. Водій, громадянин України, перебував поруч і пояснив, що загоряння сталося після того, як автомобіль врізався в бетонну дренажну трубу.Чоловік спочатку стверджував, що крім нього в салоні нікого не було, однак це виявилася неправдою. Під час гасіння пожежі неподалік помітили 2-х постраждалих осіб, при цьому одна з них лежала на відстані 120 м від автомобіля. Усі двоє були в шоковому стані після аварії.Потім у придорожніх зарослях знайшли ще 2-х пасажирів Chrysler, які також мали видимі ушкодження тіла. Усіх чотирьох госпіталізували: двох каретами “швидкої”, а для транспортування двох інших, які мали серйозніші травми, довелося викликати медичні гелікоптери.Рятувальна операція, яка включала надання першої медичної допомоги постраждалим та прибирання рештків згорілого автомобіля з дороги, зайняла 3,5 години.

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