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У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО

У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
Дорожній інцидент стався у Польщі в населеному пункті Тилич (Малопольське воєводство).

Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт місцевої рятувальної служби, на шосе спалахнув автомобіль Chrysler Cruiser з українськими номерними знаками.

Під час прибуття рятувальників авто знаходилося посеред дороги, фактично заблокувавши рух транспорту. Водій, громадянин України, перебував поруч і пояснив, що загоряння сталося після того, як автомобіль врізався в бетонну дренажну трубу.

Чоловік спочатку стверджував, що крім нього в салоні нікого не було, однак це виявилася неправдою. Під час гасіння пожежі неподалік помітили 2-х постраждалих осіб, при цьому одна з них лежала на відстані 120 м від автомобіля. Усі двоє були в шоковому стані після аварії.

Потім у придорожніх зарослях знайшли ще 2-х пасажирів Chrysler, які також мали видимі ушкодження тіла. Усіх чотирьох госпіталізували: двох каретами “швидкої”, а для транспортування двох інших, які мали серйозніші травми, довелося викликати медичні гелікоптери.

Рятувальна операція, яка включала надання першої медичної допомоги постраждалим та прибирання рештків згорілого автомобіля з дороги, зайняла 3,5 години.
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО
У Польщі в аварії згорів автомобіль: постраждало четверо українців. ФОТО


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Теги: аварія, Польща, українець
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