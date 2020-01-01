Ігор Палиця захворів на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 00:43
Народний депутат від Луцька, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця здав позитивний тест на коронавірус
Про це він розповів у ефірі програми «Право на владу».
Ігор Палиця зазначив, що позитивний тест прийшов йому зранку, 1 жовтня.
«Я самоізолювався. Симптомів у мене немає — просто були контакти, я вирішив пройти тестування і зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування, сам собі роблю уколи — те, що прописав лікар", - сказав Ігор Палиця.
Також він додав, що повністю ізолювався від рідних, сам готує для себе їсти, прибирає, миє посуд та робить собі уколи.
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Про це він розповів у ефірі програми «Право на владу».
Ігор Палиця зазначив, що позитивний тест прийшов йому зранку, 1 жовтня.
«Я самоізолювався. Симптомів у мене немає — просто були контакти, я вирішив пройти тестування і зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування, сам собі роблю уколи — те, що прописав лікар", - сказав Ігор Палиця.
Також він додав, що повністю ізолювався від рідних, сам готує для себе їсти, прибирає, миє посуд та робить собі уколи.
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