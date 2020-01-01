Ігор Палиця захворів на коронавірус. ВІДЕО

Народний депутат від Луцька, лідер партії «ЗА Майбутнє» Ігор Палиця здав позитивний тест на коронавірусПро це він розповів у ефірі програми «Право на владу».Ігор Палиця зазначив, що позитивний тест прийшов йому зранку, 1 жовтня.«Я самоізолювався. Симптомів у мене немає — просто були контакти, я вирішив пройти тестування і зранку прийшла така новина. Нічого страшного немає. В мене немає жодних симптомів. Почав профілактичне лікування, сам собі роблю уколи — те, що прописав лікар", - сказав Ігор Палиця.Також він додав, що повністю ізолювався від рідних, сам готує для себе їсти, прибирає, миє посуд та робить собі уколи.