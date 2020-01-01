Подружжя волинян збудувало незвичний будинок без жодного кутка. ФОТО

Геннадій Сус, споруди циліндричної форми нині набувають популярності за кордоном. Наскільки вони практичні — тепер переконаються і в Раків Лісі.



Про це пише сайт газети



Коли журналісти намагалися знайти цей незвичний будинок на вулицях Раків Лісу і розпитували у місцевих, де він знаходиться, майже всі знали, куди їх спрямувати. А це означає, що місцеве ноу-хау викликало у багатьох зацікавлення.



Однак господарі зауважили, що в цьому немає ніяких особливостей. А от у процесі зведення їх було чимало.



«Довго не могли визначитися, який будинок хочемо. Але коли нам до рук потрапив план круглого дому, зважилися звести саме такий. І мої батьки, і батьки чоловіка нас підтримали у цьому рішенні», — розповідає дружина Геннадія Суса Неля.



Жінка зазначає, що спочатку у багатьох односельчан було багато сумнівів, що подружжя зможе добудувати круглий будинок до кінця. Але з Божою поміччю, як бачимо, їм це вдалося.





«Ми будували своїми силами і по ходу вчилися. Робили, думали, вирішували. Перше, з чим зіткнулися, як зробити, щоб фундамент був ідеально круглим. Для цього зробили спеціальне пристосування і за принципом циркуля намалювали коло. Викопали траншею, почали заливати, і над землею слід було облаштовувати опалубку. Виникло питання, як зробити її круглою. Знайшли вихід у тонких дошках, якими можна було обгинати по контуру», — розповідає Геннадій всі хитрощі такого нестандартного будівництва.



А до них доводилося вдаватися частенько. Бо ж потім зіткнулися з проблемою викладання стін. Від наміру зробити їх круглими відступати не збиралися, а блоками звичайних розмірів цього досягти не виходило.



«Вирішили перерізати блоки наполовину. Але перерізали один, другий, третій і зрозуміли, що це дуже загайно. Щоб пришвидшити процес, придумали спеціального станка», — пригадує господар.



Але найскладніше було зробити дах для круглого будинку. За тим проєктом, що вони мали, він теж був круглим, але зважаючи на те, що сім’я вирішила зробити мансарду, дах довелося перепланувати з врахуванням певних нюансів.





«Внесли корективи і загалом вийшло навіть досить непогано. Будинок комфортний і зручний», — каже пані Неля.



З усім іншим в будівництві круглого дому — як і у будівництві стандартних прямокутних. Вікна та двері такі ж, підлога та стеля такі ж самі.



«Ми ж у середині кімнати не робили круглими. І стіни там прямі. Тож із розташуванням меблів все, як зазвичай. Хіба що у кухню доведеться деякі тумбочки замовити округлі. Але тепер це не проблема. Єдине — у круглому будинку потрібно враховувати той нюанс, що широких вікон тут не зробиш. Але, щоб кімнати не були темними, можна передбачати по кілька вузеньких», — коментує Геннадій.



Сім’я вже перезимувала у новобудові, хоча усі роботи ще не завершені. Попереду, кажуть, найважче – фасад. Будинок потрібно утеплити і зробити привабливим, говорять господарі. Якщо ці роботи будуть виконані якісно, то дім має вийти дуже теплим.



Зрештою деякі фахівці будівельної справи стверджують, що круглі будинки завдяки своїй формі є особливо енергоощадними. Чи так воно насправді — згодом нам розкаже сім’я Сусів із Раків Ліса.

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