На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО
Сьогодні, 17:08
Третього жовтня екоінспектори під час спільного рейду з працівниками ДП «Любешівське ЛМГ» близько 21 години поблизу села Пожіг Любешівського району виявили чотирьох браконьєрів.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У чоловіків при собі були рушниці та мішки, у яких було розфасоване м’ясо тварини.
Браконьєрів затримали і викликали поліцію для проведення слідчих дій.
Нагадуємо, «Лось європейський» занесений до Червоної книги України. Полювання на тварину заборонене.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
У чоловіків при собі були рушниці та мішки, у яких було розфасоване м’ясо тварини.
Браконьєрів затримали і викликали поліцію для проведення слідчих дій.
Нагадуємо, «Лось європейський» занесений до Червоної книги України. Полювання на тварину заборонене.
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Коментарі 1
Це був наш лось, який захотів подихати демократією.
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