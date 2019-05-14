На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО





Про це повідомляє



У чоловіків при собі були рушниці та мішки, у яких було розфасоване м’ясо тварини.



Браконьєрів затримали і викликали поліцію для проведення слідчих дій.

Нагадуємо, «Лось європейський» занесений до Червоної книги України. Полювання на тварину заборонене.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третього жовтня екоінспектори під час спільного рейду з працівниками ДП «Любешівське ЛМГ» близько 21 години поблизу села Пожіг Любешівського району виявили чотирьох браконьєрів.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області У чоловіків при собі були рушниці та мішки, у яких було розфасоване м’ясо тварини.Браконьєрів затримали і викликали поліцію для проведення слідчих дій.Нагадуємо, «Лось європейський» занесений до Червоної книги України. Полювання на тварину заборонене.

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