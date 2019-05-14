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На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО

На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО
Третього жовтня екоінспектори під час спільного рейду з працівниками ДП «Любешівське ЛМГ» близько 21 години поблизу села Пожіг Любешівського району виявили чотирьох браконьєрів.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

У чоловіків при собі були рушниці та мішки, у яких було розфасоване м’ясо тварини.

Браконьєрів затримали і викликали поліцію для проведення слідчих дій.
Нагадуємо, «Лось європейський» занесений до Червоної книги України. Полювання на тварину заборонене.

На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО
На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО
На Волині браконьєри вбили лося, а м'ясо розфасували в мішки. ФОТО

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Теги: браконьєри, лось, екоінсепкція, м'ясо
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Це був наш лось, який захотів подихати демократією.
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