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Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка

Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка
Працівники поліції врятували життя жителю Володимира-Волинського.

Про це місцеві правоохоронці повідомили на сторінці у фейсбуці.

Інформують, що приблизно о третій годині ночі на пульт до чергової частини Володимир-Волинського відділу поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив про намір вчинити самогубство шляхом самоповішання.

Додають, що працівникам поліції знадобились лічені хвилини, щоб дізнатись адресу проживання та особу заявника.

Прибувши на місце події, поліцейські сектору реагування патрульної поліції старший сержант Олексій Шуфрун та капрал поліції Сергій Пасальський зрізали мотузку та зняли петлю із шиї чоловіка, на якій він вирішив звести рахунки із життям.

Вже непритомного 30-річного мешканця міста проведеними першочерговими заходами працівники поліції повернули до життя.

Потерпілого доставили до лікарні, де його помістили до реанімаційного відділення.

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Теги: порятунок, самогубство, Володимир-Волинський, поліція
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