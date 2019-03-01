Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 17:32
Працівники поліції врятували життя жителю Володимира-Волинського.
Про це місцеві правоохоронці повідомили на сторінці у фейсбуці.
Інформують, що приблизно о третій годині ночі на пульт до чергової частини Володимир-Волинського відділу поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив про намір вчинити самогубство шляхом самоповішання.
Додають, що працівникам поліції знадобились лічені хвилини, щоб дізнатись адресу проживання та особу заявника.
Прибувши на місце події, поліцейські сектору реагування патрульної поліції старший сержант Олексій Шуфрун та капрал поліції Сергій Пасальський зрізали мотузку та зняли петлю із шиї чоловіка, на якій він вирішив звести рахунки із життям.
Вже непритомного 30-річного мешканця міста проведеними першочерговими заходами працівники поліції повернули до життя.
Потерпілого доставили до лікарні, де його помістили до реанімаційного відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це місцеві правоохоронці повідомили на сторінці у фейсбуці.
Інформують, що приблизно о третій годині ночі на пульт до чергової частини Володимир-Волинського відділу поліції зателефонував невідомий чоловік та повідомив про намір вчинити самогубство шляхом самоповішання.
Додають, що працівникам поліції знадобились лічені хвилини, щоб дізнатись адресу проживання та особу заявника.
Прибувши на місце події, поліцейські сектору реагування патрульної поліції старший сержант Олексій Шуфрун та капрал поліції Сергій Пасальський зрізали мотузку та зняли петлю із шиї чоловіка, на якій він вирішив звести рахунки із життям.
Вже непритомного 30-річного мешканця міста проведеними першочерговими заходами працівники поліції повернули до життя.
Потерпілого доставили до лікарні, де його помістили до реанімаційного відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Юні волиняни – учасники всеукраїнського турніру з хокею
Сьогодні, 18:10
У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 17:38
Витягнули з петлі: на Волині від самогубства врятували 30-річного чоловіка
Сьогодні, 17:32
У місті на Волині через коронавірус закрили гімназію і дитсадок
Сьогодні, 17:12
Українців попередили про сильні пориви вітру
Сьогодні, 17:05