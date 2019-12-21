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У луцького депутата народилась донька

У луцького депутата народилась донька
Луцький депутат Віктор Ящук вдруге став татом.

Про це стало відомо у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт від свого та імені депутатів привітав Віктора Ящука із поповненням у сім’ї. Він повідомив, що в обранця громади народилася донька.

«Дякую, колеги. Я став вдвічі щасливішим. Чого бажаю і вам», - сказав Віктор Ящук.

Варто додати, що у Віктора Ящука також є син Іван.

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Теги: Віктор Ящук, донька
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