У луцького депутата народилась донька
Сьогодні, 10:34
Луцький депутат Віктор Ящук вдруге став татом.
Про це стало відомо у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт від свого та імені депутатів привітав Віктора Ящука із поповненням у сім’ї. Він повідомив, що в обранця громади народилася донька.
«Дякую, колеги. Я став вдвічі щасливішим. Чого бажаю і вам», - сказав Віктор Ящук.
Варто додати, що у Віктора Ящука також є син Іван.
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Про це стало відомо у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт від свого та імені депутатів привітав Віктора Ящука із поповненням у сім’ї. Він повідомив, що в обранця громади народилася донька.
«Дякую, колеги. Я став вдвічі щасливішим. Чого бажаю і вам», - сказав Віктор Ящук.
Варто додати, що у Віктора Ящука також є син Іван.
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Коментарі 1
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