У луцького депутата народилась донька

Луцький депутатвдруге став татом.Про це стало відомо у середу, 7 жовтня, під час сесії Луцькради.В.о. мера Луцькавід свого та імені депутатів привітав Віктора Ящука із поповненням у сім’ї. Він повідомив, що в обранця громади народилася донька.«Дякую, колеги. Я став вдвічі щасливішим. Чого бажаю і вам», - сказав Віктор Ящук.Варто додати, що у Віктора Ящука також є син Іван.