Міського голову Каменя-Каширського відсторонили від посади





Відповідне рішення прийняв днями Луцький міськрайонний суд.



Нагадаємо, 24 вересня цього року міського голову Каменя-Каширського, місцевого депутата та провідного спеціаліста земельного відділу Камінь-Каширської міської ради викрили під час одержання ними неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США від забудовника. За хабар вони мали сприяти у виділенні земельної ділянки для будівництва багатоквартирного будинку та авто мийки.



26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім –



У всіх трьох випадках суд, зважаючи на позитивну характеристику підозрюваних та їхні проблеми зі здоров’ям, обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за строком на 2 місяці, тобто до 26 листопада 2020 року включно.



Зауважимо, що міський голова Каменя-Каширського – Василь Бондар. Окрім нього, від посади відсторонили і провідного спеціаліста земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.

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