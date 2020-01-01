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Міського голову Каменя-Каширського відсторонили від посади

Міського голову Каменя-Каширського відсторонили від посади
Міського голову Каменя-Каширського відсторонили від посади до 1 грудня 2020 року.

Відповідне рішення прийняв днями Луцький міськрайонний суд.

Нагадаємо, 24 вересня цього року міського голову Каменя-Каширського, місцевого депутата та провідного спеціаліста земельного відділу Камінь-Каширської міської ради викрили під час одержання ними неправомірної вигоди в сумі 4000 доларів США від забудовника. За хабар вони мали сприяти у виділенні земельної ділянки для будівництва багатоквартирного будинку та авто мийки.

26 вересня у Луцькому міськрайонному суді кожному з підозрюваних обирали міру запобіжного заходу, утім – жодного не взяли під варту.

У всіх трьох випадках суд, зважаючи на позитивну характеристику підозрюваних та їхні проблеми зі здоров’ям, обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати місце проживання за строком на 2 місяці, тобто до 26 листопада 2020 року включно.

Зауважимо, що міський голова Каменя-Каширського – Василь Бондар. Окрім нього, від посади відсторонили і провідного спеціаліста земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.

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Теги: хабар, Камінь-Каширська міська рада
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