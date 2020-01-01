Волинянин отримав звання «Заслужений юрист України»

Олександр Колб отримав звання «Заслужений юрист України».



Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський учора, 8 жовтня.



Так, Олександра Колба нагородили за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.



Зауважимо, що Олександр Колб – уродженець Каменя-Каширського, доктор юридичних наук, професор, академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії), член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юрисконсульт громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині»отримав звання «Заслужений юрист України».Відповідний указ підписав президент Україниучора, 8 жовтня.Так, Олександра Колба нагородили за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.Зауважимо, що Олександр Колб – уродженець Каменя-Каширського, доктор юридичних наук, професор, академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії), член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію