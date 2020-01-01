Волинянин отримав звання «Заслужений юрист України»
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Юрисконсульт громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Олександр Колб отримав звання «Заслужений юрист України».
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський учора, 8 жовтня.
Так, Олександра Колба нагородили за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.
Зауважимо, що Олександр Колб – уродженець Каменя-Каширського, доктор юридичних наук, професор, академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії), член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.
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Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський учора, 8 жовтня.
Так, Олександра Колба нагородили за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.
Зауважимо, що Олександр Колб – уродженець Каменя-Каширського, доктор юридичних наук, професор, академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії), член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.
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