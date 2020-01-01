вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин отримав звання «Заслужений юрист України»

Волинянин отримав звання «Заслужений юрист України»
Юрисконсульт громадської організації «Союз інвалідів Чорнобиля Волині» Олександр Колб отримав звання «Заслужений юрист України».

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський учора, 8 жовтня.

Так, Олександра Колба нагородили за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм.

Зауважимо, що Олександр Колб – уродженець Каменя-Каширського, доктор юридичних наук, професор, академік трьох академій (Академії вищої освіти, Української технологічної академії та Міжнародної кадрової академії), член Спілки юристів України, Спілки «Союз-Чорнобиль», у 2005-2014 рр. – член наукової ради Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олександр Колб, Волинь, нагорода, заслужений юрист України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на території суду затримали злочинця
Сьогодні, 10:05
У місті на Волині вночі горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 09:57
Волинянин отримав звання «Заслужений юрист України»
Сьогодні, 09:45
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 09:34
9 жовтня – Іоанна Богослова: традиції, прикмети та головні заборони
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського Майстриня лісу з Волині отримала орден від Зеленського
21 вересень, 17:14
Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України» Зеленський присвоїв двом волинянам звання «Заслужений шахтар України»
30 серпень, 14:10
Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця Президент посмертно нагородив загиблого на Сході волинського бійця
25 липень, 10:29
Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених» Зеленський присвоїв двом жінкам з Волині звання «заслужених»
08 березень, 11:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 9 жовтня
Сьогодні, 11:08
 0
На Волині в аварії постраждав 8-річний хлопчик
Сьогодні, 11:04
 0
Здорові зрізали, сухі лишили: у лісгоспі на Волині виявили незаконну рубку дерев
Сьогодні, 10:49
 0
У селі під Луцьком мотоцикліст в’їхав у автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 10:43
 0
У поліції розповіли подробиці смерті молодих військових на Житомирщині. ВІДЕО
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8