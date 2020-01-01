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На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко

На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко
Аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування.

Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.

"Лише дотримання карантину допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції. Аби хвороба не поширювалась, необхідно діяти як у квітні - суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.

Кафе та ресторани Волинської області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також закликаю усіх дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях, транспорті та уникати скупчення людей. Жодних масових заходів не повинно бути. Тільки так ми зможемо зупинити поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Юрій Погуляйко.

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Теги: карантин, коронавірус, заклади громадського харчування
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