На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко
12 жовтень, 23:25
Аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування.
Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
"Лише дотримання карантину допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції. Аби хвороба не поширювалась, необхідно діяти як у квітні - суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
Кафе та ресторани Волинської області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також закликаю усіх дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях, транспорті та уникати скупчення людей. Жодних масових заходів не повинно бути. Тільки так ми зможемо зупинити поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Юрій Погуляйко.
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Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко.
"Лише дотримання карантину допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції. Аби хвороба не поширювалась, необхідно діяти як у квітні - суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.
Кафе та ресторани Волинської області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також закликаю усіх дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях, транспорті та уникати скупчення людей. Жодних масових заходів не повинно бути. Тільки так ми зможемо зупинити поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Юрій Погуляйко.
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