На Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування, – Погуляйко





Про це у Юрій Погуляйко.



"Лише дотримання карантину допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції. Аби хвороба не поширювалась, необхідно діяти як у квітні - суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.



Кафе та ресторани Волинської області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також закликаю усіх дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях, транспорті та уникати скупчення людей. Жодних масових заходів не повинно бути. Тільки так ми зможемо зупинити поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Юрій Погуляйко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування.Про це у facebook повідомив голова Волинської облдержадміністрації"Лише дотримання карантину допоможе розірвати ланцюг поширення коронавірусної інфекції. Аби хвороба не поширювалась, необхідно діяти як у квітні - суворо дотримуватися протиепідемічних заходів.Кафе та ресторани Волинської області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також закликаю усіх дотримуватися карантинних вимог у громадських місцях, транспорті та уникати скупчення людей. Жодних масових заходів не повинно бути. Тільки так ми зможемо зупинити поширення коронавірусної хвороби", - наголосив Юрій Погуляйко.

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