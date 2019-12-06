Тягнув собі угодних, не контролював навчання: міністерська «ревізія» перевірила роботу ректора Савчука

Студенти Луцького національного технічного університету працювали без навчальних планів. Викладачі робили роботу задурно. А деякі працівники, не зрозуміло за які заслуги, отримували «жирні» посади.Такі висновки після планової перевірки роботи Луцького національного технічного університету зробила Державна служба якості освіти України - спеціальний, створений Кабінетом міністрів орган, покликаний контролювати дотримання якості освіти та освітніх стандартів в Україні.Аудитори працювали впродовж 6-8 жовтня і виявили системні порушення. Наводимо головні і найважливіші висновки про роботу одного з найбільших вишів Волині, зроблені Державною службою якості освіти (документ додаємо).Індивідуальна – одна із форм навчання у виші. Зокрема, студент може перейти на таке навчання, коли уже працює або ж через сімейні обставини повинен перебувати вдома. Як і звичайна інституційна форма навчання, індивідуальна потребує навчальних планів, де визначено, які саме предмети мають вивчатись та в якому обсязі.Проте у «політесі» протягом 2018-2020 років навчальних планів для студентів, які обрали таку форму навчання, не було. Які предмети вивчали студенти на «інплані» – незрозуміло.Коли ж вчена рада університету наприкінці червня 2020 року таки затвердила відповідні документи, у роботу їх все одно не взяли. А навчання, схоже, відбувалося для «галочки».“В університеті протягом 2018-2020 рр. не були розроблені та затверджені індивідуальні навчальні плани здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів.З 2014 року в закладі використовуються форми документів… від 2013 року, один з яких втратив чинність вже у 2014-му. Зокрема, бланк з назвою «Індивідуальний навчальний план», який не містить обраних здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін” - йдеться у висновках Державної служби якості освіти.Деяким викладачам в технічному університеті обмежували кількість робочих годин. Зокрема, замість передбачених 60 годин у семестр доценти кафедри прикладної механікитаотримали лише 37,5 годин.На деяких кафедрах не передбачили цілі напрямки роботи. Наприклад, на кафедрі дизайну «забулися» про такі обов’язкові форми роботи як семестрові консультації студентів, консультації перед екзаменами та модульні роботи. Хоча на інших кафедрах така робота відбувалася.Крім того, робочі години викладачам рахували некоректно. Ще один випадок із кафедри дизайну: керівництво 37-ма курсовими роботами оцінили, як три робочі години! Хоча за офіційним підрахунком така робота мала б зайняти 111 робочих годин.Заниження у підрахунках виявили і на кафедрі комп’ютерних наук під час викладання лекцій. Обсяг робочих годин тут визначили вдвічі менший від того, що передбачено навчальними планами.На посади керівників кафедри призначали людей, які не мають відповідних наукових та вчених звань.Так, у листопаді 2019 року кафедру комп’ютерних наук очолив. Проте його науковий ступінь – доктор педагогічних наук – не відповідає профілю кафедри.У червні 2020 року посаду завідувачки кафедри туризму та готельної страви зайняла. Проте науковий ступінь вона здобувала у технічному напрямку, а саме – за спеціальністю «Технологія зернових, бобових, круп’яних і комбікормів», що не має жодного відношення до туристичної справи.Ще одне порушення пов’язане із тим, що «обраним» працівникам вишу давали відразу кілька «жирних» посад (що є порушенням Закону “Про вищу освіту”).“Особа у закладі вищої освіти не може одночасно займати дві та більше посад, що передбачають виконання адміністративно-управлінських функцій” - йдеться у законі.Втім, згадана вище Лариса Поліщук – кандидатка наук у зерновій та комбікормовій справі – не тільки успішно очолювала кафедру туризму, а й займала посаду завідувачки сектору ліцензування та акредитації.Крім того, Лариса Поліщук дочасно і незаконно отримала вчене звання доцента. Для цього вона мала б пропрацювати на відповідній кафедрі не менше п’яти років. Такого стажу жінка не мала, проте це не стало перепоною для Вченої ради під керівництвом Петра Савчука.“Всупереч вимогам Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Міністерством освіти і науки, відповідно до якого вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів, які здійснюють освітню діяльність за відповідною спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти, та мають стаж роботи не менше п'яти років, атестаційну справу Поліщук Л. М. було подано на розгляд вченої до завершення навчального року та п'яти років роботи Поліщук Л. М. на науково-педагогічних посадах та прийнято рішення про присвоєння їй вченого звання доцента” - йдеться у висновках перевірки.Освітній процес та виконання навчальних планів у «політесі» Державна рада якості освіти назвала формальним.Перевірка виявила, що керівники кафедр не здійснювали жодного контролю за викладачами, звіти про роботу заповнювалися для «галочки» і в них часто вписувалась не реально зроблена робота, а незрозумілі відомості, взяті «зі стелі».“Індивідуальні плани роботи викладачів заповнюють формально, види робіт та передбачені заходи не деталізовані, терміни виконання чітко не визначені, відмітки про виконання запланованих робіт відсутні” - йдеться у документі.Нагадаємо, у депутатському зверненні до виконувача обов’язків міністра освіти і науки Україниголова наглядової ради ЛНТУ, нардеппросив відсторонити***Проаналізований вище документ - всього лиш факти. Сухі, аргументовані, беземоційні. Лишається лише здогадуватися, які емоції відчували київські ревізори, коли наштовхнулися на такий “бедлам”, що твориться у стінах ЛНТУ.Втім, головне не це. А те, наскільки швидко, якісно і безслідно в ЛНТУ позбудуться таких системних зловживань і халатної роботи. Адже вони, зрештою позначаються на головному - якості спеціалістів, яких випускає цей виш.