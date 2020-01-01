«Через прикордонне розташування «Велике будівництво» стратегічно важливе для Волині», – Ігор Лісовський, кандидат в депутати облради від «Слуги Народу»*





В Укравтодору – амбітні плани на 2020 рік: 6500 кілометрів доріг, з яких 4200 — державного значення. Майже 600 об’єктів у 24 областях. Запланований бюджет — понад 90 млрд грн.



Перебіг робіт



За даними Укравтодору, на 1 вересня в усіх областях України вже відновили або побудували понад 1700 км доріг. Найбільше — в Харківський, Закарпатській і Запорізькій областях. Крім того, збудували або відновили 11 мостів і ще 39 — у роботі.



«Президентська програма «Велике будівництво» стратегічно важлива для Волині не тільки через прикордонне розташування області. Звісно, відремонтованими дорогами будуть користуватися і волиняни, і всі українські експортери продукції в Європу, а також іноземці, які через магістралі складають перше враження про Україну. Модернізація і розбудова соціальної інфраструктури, особливо на селі, а це школи, дитсадки, лікарські амбулаторії, з погляду на умови життя людей тут, на Волині, а не у сусідній Польщі, матиме далекосяжний ефект», — вважає кандидат в депутати Волинської обласної ради від партії «Слуга Народу» Ігор Лісовський.

Ігор Лісовський, кандидат в депутати Волинської обласної ради від партії «Слуга Народу»

Успіхи до вподоби не всім



Для безперебійного фінансування будівництва народні депутати від «Слуги Народу» підготували законопроєкт №3991, який передбачає зміни до державного бюджету, необхідні для покращення стану низки доріг і відновлення аварійних мостів. Документ послаблює обмеження на місцеві запозичення — витрати, пов'язані з таким боргом, не повинні перевищувати в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відповідні потреби.



Та перше ж голосування засвідчило, що далеко не всі політсили, представлені у Верховній Раді, готові виділяти кошти на покращення інфраструктури в Україні. Законопроєкт не підтримав жоден депутат з «Опозиційної платформи — За життя» та «Голосу».



Попри супротив опозиційних політичних сил, законопроєкт набрав необхідні голоси — 240 «за» в першому читанні. Завдяки «монобільшості» документ підтримали і в другому читанні. А це — 10 пріоритетних об’єктів, які мають відремонтувати цього року. Серед них — мостовий перехід через річку Сула в Ромнах Сумської області, капремонт вулиці Хотинської в Чернівцях і дороги Т-04-01 Дніпро — Васильківка — Покровське — Гуляйполе — Пологи — Мелітополь.



Загалом у 2020 році в державний бюджет заклали 1 млрд грн на побудову центрів екстреної допомоги по всій країні. Планується реконструювати та капітально відремонтувати 210 приймальних відділень.

Будівництво спортивного та актового залів, їдальні та нової котельні в школі села Вербка Волинської області

«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завданням президента Володимира Зеленського, стратегію розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике будівництво», — сказав Голова партії «Слуга Народу» Олександр Корнієнко.



Підтримка українців



Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, «Велике будівництво» підтримують майже 90% українців. Водночас понад 85% опитаних переконані, що навіть через пандемію коронавірусу зупиняти роботи не варто. А майже половина вважають, що насамперед за програмою «Велике будівництво» повинні відновлювати саме дороги. На другому місці — лікарні, на третьому — школи.



Велике будівництво в соціальних мережах



За «Великим будівництвом» можна стежити в реальному часі: Telegram, Instagram



Дитячий садок в с. Крупа Волинської області

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До якої області України ви б сьогодні не поїхали — обов’язково десь доведеться пригальмувати через ремонт дороги. Масштаби й підхід вражають: це вже не звичний «ямковий» ремонт. Тепер старий асфальт повністю прибирають, «стелячи» замість нього нове багатошарове покриття. І хоча таку картину на наших трасах можна спостерігати від початку року, досі не віриться, що таке можливо в Україні.В Укравтодору – амбітні плани на 2020 рік: 6500 кілометрів доріг, з яких 4200 — державного значення. Майже 600 об’єктів у 24 областях. Запланований бюджет — понад 90 млрд грн.За даними Укравтодору, на 1 вересня в усіх областях України вже відновили або побудували понад 1700 км доріг. Найбільше — в Харківський, Закарпатській і Запорізькій областях. Крім того, збудували або відновили 11 мостів і ще 39 — у роботі.«Президентська програма «Велике будівництво» стратегічно важлива для Волині не тільки через прикордонне розташування області. Звісно, відремонтованими дорогами будуть користуватися і волиняни, і всі українські експортери продукції в Європу, а також іноземці, які через магістралі складають перше враження про Україну. Модернізація і розбудова соціальної інфраструктури, особливо на селі, а це школи, дитсадки, лікарські амбулаторії, з погляду на умови життя людей тут, на Волині, а не у сусідній Польщі, матиме далекосяжний ефект», — вважає кандидат в депутати Волинської обласної ради від партії «Слуга Народу»Для безперебійного фінансування будівництва народні депутати від «Слуги Народу» підготували законопроєкт №3991, який передбачає зміни до державного бюджету, необхідні для покращення стану низки доріг і відновлення аварійних мостів. Документ послаблює обмеження на місцеві запозичення — витрати, пов'язані з таким боргом, не повинні перевищувати в наступних бюджетних періодах 30% обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відповідні потреби.Та перше ж голосування засвідчило, що далеко не всі політсили, представлені у Верховній Раді, готові виділяти кошти на покращення інфраструктури в Україні. Законопроєкт не підтримав жоден депутат з «Опозиційної платформи — За життя» та «Голосу».Попри супротив опозиційних політичних сил, законопроєкт набрав необхідні голоси — 240 «за» в першому читанні. Завдяки «монобільшості» документ підтримали і в другому читанні. А це — 10 пріоритетних об’єктів, які мають відремонтувати цього року. Серед них — мостовий перехід через річку Сула в Ромнах Сумської області, капремонт вулиці Хотинської в Чернівцях і дороги Т-04-01 Дніпро — Васильківка — Покровське — Гуляйполе — Пологи — Мелітополь.Загалом у 2020 році в державний бюджет заклали 1 млрд грн на побудову центрів екстреної допомоги по всій країні. Планується реконструювати та капітально відремонтувати 210 приймальних відділень.«Ми йдемо на місцеві вибори, щоб надати українській молоді перспективу, знайти цікаву й гідну роботу там, де ти живеш, у своїй громаді. Щоб реалізувати, за завданням президента, стратегію розвитку регіонів, а також завершити проєкт «Велике будівництво», — сказав Голова партії «Слуга Народу»Згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, «Велике будівництво» підтримують майже 90% українців. Водночас понад 85% опитаних переконані, що навіть через пандемію коронавірусу зупиняти роботи не варто. А майже половина вважають, що насамперед за програмою «Велике будівництво» повинні відновлювати саме дороги. На другому місці — лікарні, на третьому — школи.За «Великим будівництвом» можна стежити в реальному часі: Facebook

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