На одному з факультетів луцького університету – новий декан





В актовій залі головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки 13 жовтня відбулися збори трудового колективу ФІТіМ,



Основним питанням, що виносилось на порядок денний, були вибори очільника ФІТіМ. Погоджувальну кандидатуру запропонував ректор Лесиного вишу, професор Анатолій Цьось.



Більшістю голосів деканом ФІТіМ обрали кандидата педагогічний наук, доцента Світлану Яцюк.



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