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На одному з факультетів луцького університету – новий декан

На одному з факультетів луцького університету – новий декан
На факультеті інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки обрали нового декана.

В актовій залі головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки 13 жовтня відбулися збори трудового колективу ФІТіМ, повідомляють на сторінці факультету у Facebook.

Основним питанням, що виносилось на порядок денний, були вибори очільника ФІТіМ. Погоджувальну кандидатуру запропонував ректор Лесиного вишу, професор Анатолій Цьось.

Більшістю голосів деканом ФІТіМ обрали кандидата педагогічний наук, доцента Світлану Яцюк.

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Теги: ВНУ імені Лесі Українки, новий декан
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