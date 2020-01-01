Де на Волині не буде світла 16 жовтня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»



Володимир-Волинський район



09:00-17:00. Контора.



Горохівський район



9:00-17:00. Відділ культури, Музична школа

ДТГ Львівcька залізниця смт.Сенкевичівка, 125 км

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП, с. Діброва

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП

Сенкевичівське СТ, магазин

Шклінська сільська рада, Башня

Борщ В.Й., Склад

ПОСП "Русь", гуртожиток, с. Мирне (Десятина)

ПОСП "Русь", Бригада, с. Мирне (Десятина).



Іваничівський район



09:30 – 16:30. Школа,дитсадок, с. Грибовиця.



Камінь-Каширський район



09:40-17:00. с. Раків Ліс торг.павільйон"Корона”



09:30-15:00. Магазин «Верес». П-ць Шумік Людмила Михайлівна, Пилорама -П-ць Бусько Анатолій Максимович, водонапірна башня.



Ківерцівський район



9:00-16:00. с. Сильне – ветлікарня, пошта

ТзОВ "Гедеон" - деревообробний цех

Цуманське ССТ - магазин

Ковельський район



9:00-17:00. ФОП Солов'янчук А.Ф

Ковельське Райво

Ковельське СЛАТ "Тур"

ФО Ющик С.Я.

ФОП Ревчук В.О.

ФОП Спичак М.І.

Дубівське СТ

Ковельське МТМО

Церква

Релігійна грома ЄХБ Скулин

ФОП Коваль О.С.

ДП «Ков. Лісове господарство»

ФОП Хороших О.А.

С/Р Скулин

СВК"Світанок"

ФОП Яцків Г.М.

Ф.о. Хом'як О.Я.

ФОП Приступа А.В

ФОП Ткачук О.В.

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

Ковельське п-во вет.медицини

Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"

Свято-Пантелеймонівська релігійна громада УПЦ КП

ФОП Солодуха В.Л



Локачинський район



9:00-16:00. ФОП Вронський.



Луцький район



9:30-17:00. ФОП Гольонко В.Г. – тимчасова споруда

КП «Рокині» - артсвердловина с .Брище.



Любомльський та Шацький райони



10 00 -17 00. ФОП Дячук Галина Антонівна, М/П с.ЗатишшяКлуб с.ЗатишшяМагазинШацьке Районне споживче товариство с.ЗатишшяФОП Стаднік Андрій ОлександровичШкола с.ЗатишшяДержавна екологічна інспекція у Волинській облДержавна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та наглядуПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця МіндоходівЗАТ СК "Галицька".



Любешівський район



10:00-15:00. Відділ освіти, Газета «Нове життя», ФОП Артишук (кондитерський цех), магазин Едельвейс, Музична школа, Податкова



Маневицький район



11:00-14:00. Маневицьке ВУЖКГ (башня), Районний відділ освіти (адмінприміщення), ПАТ "Страхова компанія "Універсальна" (адмінприміщення), ФОП Баран Г.Г. (магазин «Білий лебідь), Церква Адвентистів Сьомого Дня, ТзОВ "Торговий дім "Аванта" (магазин «Колібріс»).



Рожищенський район



9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), магазин, ФАП, школа, їдальня школи, с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Тихотин (бригада), м.Рожище салон ритуальних послуг, с.Пожарки (повністю), м.Рожище адмінприміщення, магазини, банк, торговий кіоск, торгово-офісне приміщення, магазин-бар, піцерія, міська рада, відділ освіти, дитсадок.



Старовижівський район



10:00-16:00. Магазин «Продуктовий рай».



10:00-17:00. СВК «Кримне»,корівник,телятник.



Турійський район



13:00-16:30. ФГ «Волиньагрохолдинг»- пилорама, СКЗ, ФОП Вітрук Оксана Василівна – магазин.



10:00-13:00. ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква



13:00-15:30. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП.



11:00-15:00. ЖКП, ФОП Троць О.В. , Добиш З.А,Лукашук Н.Г., Павловська Я.В., Хомюк А.В., Лампіка О.Г.,- магазин, ФОП Троць Л.Д.- бар «Едем», ТРСТ- ресторан «Рушничок»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 13 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»09:00-17:00. Контора.9:00-17:00. Відділ культури, Музична школаДТГ Львівcька залізниця смт.Сенкевичівка, 125 кмКЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАП, с. ДіброваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД", ФАПСенкевичівське СТ, магазинШклінська сільська рада, БашняБорщ В.Й., СкладПОСП "Русь", гуртожиток, с. Мирне (Десятина)ПОСП "Русь", Бригада, с. Мирне (Десятина).09:30 – 16:30. Школа,дитсадок, с. Грибовиця.09:40-17:00. с. Раків Ліс торг.павільйон"Корона”09:30-15:00. Магазин «Верес». П-ць Шумік Людмила Михайлівна, Пилорама -П-ць Бусько Анатолій Максимович, водонапірна башня.9:00-16:00. с. Сильне – ветлікарня, поштаТзОВ "Гедеон" - деревообробний цехЦуманське ССТ - магазинКовельський район9:00-17:00. ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур"ФО Ющик С.Я.ФОП Ревчук В.О.ФОП Спичак М.І.Дубівське СТКовельське МТМОЦеркваРелігійна грома ЄХБ СкулинФОП Коваль О.С.ДП «Ков. Лісове господарство»ФОП Хороших О.А.С/Р СкулинСВК"Світанок"ФОП Яцків Г.М.Ф.о. Хом'як О.Я.ФОП Приступа А.ВФОП Ткачук О.В.Вол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"Ковельське п-во вет.медициниКомунальне підприємство "Екокомунсервіс"Свято-Пантелеймонівська релігійна громада УПЦ КПФОП Солодуха В.Л9:00-16:00. ФОП Вронський.9:30-17:00. ФОП Гольонко В.Г. – тимчасова спорудаКП «Рокині» - артсвердловина с .Брище.10 00 -17 00. ФОП Дячук Галина Антонівна, М/П с.ЗатишшяКлуб с.ЗатишшяМагазинШацьке Районне споживче товариство с.ЗатишшяФОП Стаднік Андрій ОлександровичШкола с.ЗатишшяДержавна екологічна інспекція у Волинській облДержавна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та наглядуПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця МіндоходівЗАТ СК "Галицька".10:00-15:00. Відділ освіти, Газета «Нове життя», ФОП Артишук (кондитерський цех), магазин Едельвейс, Музична школа, Податкова11:00-14:00. Маневицьке ВУЖКГ (башня), Районний відділ освіти (адмінприміщення), ПАТ "Страхова компанія "Універсальна" (адмінприміщення), ФОП Баран Г.Г. (магазин «Білий лебідь), Церква Адвентистів Сьомого Дня, ТзОВ "Торговий дім "Аванта" (магазин «Колібріс»).9:00-17:00. с. Рудка-Козинська (тракторна бригада), магазин, ФАП, школа, їдальня школи, с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП), с.Тихотин (бригада), м.Рожище салон ритуальних послуг, с.Пожарки (повністю), м.Рожище адмінприміщення, магазини, банк, торговий кіоск, торгово-офісне приміщення, магазин-бар, піцерія, міська рада, відділ освіти, дитсадок.10:00-16:00. Магазин «Продуктовий рай».10:00-17:00. СВК «Кримне»,корівник,телятник.13:00-16:30. ФГ «Волиньагрохолдинг»- пилорама, СКЗ, ФОП Вітрук Оксана Василівна – магазин.10:00-13:00. ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква13:00-15:30. ДП «Турійське лісове господарство»- лісництво,школа, дит.садок, ФАП.11:00-15:00. ЖКП, ФОП Троць О.В. , Добиш З.А,Лукашук Н.Г., Павловська Я.В., Хомюк А.В., Лампіка О.Г.,- магазин, ФОП Троць Л.Д.- бар «Едем», ТРСТ- ресторан «Рушничок»

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