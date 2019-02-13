У Луцьку встановлять меморіальну дошку в пам’ять про ексмера
Сьогодні, 10:41
У Луцьку на фасаді школи №7 встановлять меморіальну дошку колишньому міському голові Антону Кривицькому.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
У міську раду звернулася родина Кривицького Антона Федоровича з проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти меморіальної дошки розміром 100х80. Зазначимо, що ексмер навчався і закінчив КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІст. №7 – природничий ліцей».
Дирекція школи дала згоду на розміщення меморіальної дошки Антону Кривицькому на фасаді навчального закладу.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.
У міську раду звернулася родина Кривицького Антона Федоровича з проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти меморіальної дошки розміром 100х80. Зазначимо, що ексмер навчався і закінчив КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІст. №7 – природничий ліцей».
Дирекція школи дала згоду на розміщення меморіальної дошки Антону Кривицькому на фасаді навчального закладу.
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