У Луцьку встановлять меморіальну дошку в пам’ять про ексмера

Антону Кривицькому.



Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.



У міську раду звернулася родина Кривицького Антона Федоровича з проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти меморіальної дошки розміром 100х80. Зазначимо, що ексмер навчався і закінчив КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІст. №7 – природничий ліцей».



Дирекція школи дала згоду на розміщення меморіальної дошки Антону Кривицькому на фасаді навчального закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на фасаді школи №7 встановлять меморіальну дошку колишньому міському головіПро це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.У міську раду звернулася родина Кривицького Антона Федоровича з проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти меморіальної дошки розміром 100х80. Зазначимо, що ексмер навчався і закінчив КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІст. №7 – природничий ліцей».Дирекція школи дала згоду на розміщення меморіальної дошки Антону Кривицькому на фасаді навчального закладу.

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