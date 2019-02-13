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У Луцьку встановлять меморіальну дошку в пам’ять про ексмера

У Луцьку встановлять меморіальну дошку в пам’ять про ексмера
У Луцьку на фасаді школи №7 встановлять меморіальну дошку колишньому міському голові Антону Кривицькому.

Про це йшлося у п’ятницю, 16 жовтня, під час засідання виконкому Луцькради.

У міську раду звернулася родина Кривицького Антона Федоровича з проханням надати дозвіл на встановлення за власні кошти меморіальної дошки розміром 100х80. Зазначимо, що ексмер навчався і закінчив КЗ «ЛНВК ЗОШ І-ІІст. №7 – природничий ліцей».

Дирекція школи дала згоду на розміщення меморіальної дошки Антону Кривицькому на фасаді навчального закладу.

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Теги: меморіальна дошка, Антон Кривицький, Луцьк
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